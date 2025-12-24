冬天胸悶、心悸變多？中醫點出「心陽不足」4大警訊與日常調理法

【健康醫療網／記者黃奕寧報導】氣溫驟降時，心肌梗塞、胸悶心悸等症狀就診率明顯上升。初鳴堂中醫診所陳欣如中醫師表示，寒冷會讓血管收縮、氣血不順，讓心臟負擔加重；中醫認為「寒為百病之源」，因此冬季保暖不只靠衣物，也需要從體內調整陽氣，讓身體真正暖起來。

保暖方式包括：艾灸（神闕、關元、足三里）、生薑桂枝等溫熱食材，以及泡腳或拍打經絡來促進末梢循環。

體質寒、痰濁、血瘀者 心臟症狀更明顯

陳欣如中醫師表示，中醫所說的「寒」不只是天氣冷，更代表陽氣不足、循環變差。體質虛寒者常見怕冷、胸悶、氣短、心悸，是典型「心陽虛」的表現。若平時飲食油膩、壓力大、情緒鬱悶，容易形成痰濁、血瘀，讓心血循環更加不順。

外觀上若見臉色蒼白或發青、唇色紫暗、舌頭暗黑帶瘀斑，都可能是心血不暢的警訊；若再合併「容易驚、胸口空虛、活動後氣喘」，多半與心氣或心陽不足相關。

心臟沒力多與「陽虛」有關 調養重在溫補心陽

陳欣如中醫師解釋，許多年長者說自己「心臟沒力」，在中醫視角多是心陽不足。陽氣是推動血液循環的力量，若陽虛，手腳易冰冷、臉色蒼白、容易疲倦、心悸明顯。中醫調心不僅補血，更重視「溫養陽氣、通暢心脈」，讓氣血能順利運行，減少胸悶與心悸反覆發作。

急救保心三穴：內關、勞宮、少衝

若突然出現胸悶、心悸、喘不過氣，周宗翰中醫師建議可在等待 119 救援時按壓以下穴位：

內關穴（手腕橫紋上兩寸）：平心安神、緩解胸悶

勞宮穴（手掌心中點）：鎮靜情緒、舒緩焦慮

少衝穴（小指尖）：協助暫時穩定心律

同時配合放鬆衣領、深呼吸並保持身體溫暖。

心臟手術後的調養 中醫能促進復原

即便接受支架或繞道手術後，不少患者仍會出現胸悶、疲倦、睡不好等問題。此時中醫介入有助提升復原速度。臨床常用炙甘草湯、血府逐瘀湯、天王補心丹，搭配針灸內關、膻中、心俞等穴位，改善血液循環、調整心律並提升睡眠品質。

陳欣如中醫師說：「手術後身體的陽氣就像冬天被削弱的火，需要慢慢補起來。」

冬季養心：泡腳、熱性食材、情緒管理一起做

中醫有句話：「溫通則不痛，陽行則氣血自達。」冬天養心可從以下方式著手：

每日泡腳 10 分鐘：可用艾草或桂枝，溫通下肢循環

安神與補氣食材：紅棗、龍眼肉、蓮子、核桃、山楂等

少吃寒涼與油炸：避免阻滯氣血

維持良好睡眠與穩定情緒：降低心臟負擔

藏紅花泡酒不適合所有人

有些人以為藏紅花泡酒能活血護心，但陳欣如中醫師提醒：孕婦、月經量多、術後恢復期、體質虛寒者都不宜使用，以免造成出血或更虛弱。健康者亦僅適合偶爾少量，不能當成長期補品。

冬季護心三寶：養氣、養陽、養心神

陳欣如中醫師強調，心臟健康不只看血管，更取決於氣血流不流暢、陽氣夠不夠。冬天想預防心血管意外，除了控制血脂與血糖，更要顧好陽氣、情緒與作息。只要氣血充盈、陽氣旺盛，身體自然能對抗外寒，降低突發風險。陳欣如中醫師提醒，天冷時留意穩定情緒、早睡早起、保持溫暖，是最務實的冬季護心法。

