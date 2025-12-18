冬天腦中風高發季節！ICU護理師「1夜接6患者」 40歲男吃薑母鴨不到2天病逝

護理師指出，腦中風黃金救援時間為6小時內，當出現類似症狀應及時前往檢查治療。示意圖／photoac

「腦中風」為全台灣10大死因常客，一名ICU護理師就在社群分享，某天值班時，1個晚上竟接了6名腦中風患者，其中一名70多歲長者出現症狀，1小時內及時前往急診，最終預後良好，不過一名40多歲男子出現症狀未及時就醫，不到2天即死亡；對此護理師提醒，腦中風黃金救援時間為6小時內，及早發現並治療，或許能救回一命。

ICU護理師林婷在其粉專分享，腦中風突發性腦血管梗塞、腦血管破裂出血，不僅疾病年輕化，更是台灣10大死因常客，不過「有人及時去醫院，重視了這個疾病，但有些人不注意真的導致殘疾甚至危急到生命」。

林婷分享，日前短短1晚在加護病房連續從急診收到6名腦中風患者，其中一名70多歲長輩在家中吃飯，突然感到嘴巴有東西塞在右邊腮幫子，因吞不下去欲用手去挖出，右邊臉部竟麻痺流口水，所幸兒子見狀急忙送至急診，林婷表示，事發到院期間不到1小時，及時進行電腦斷層，目前治癒且預後良好。

不過另名40多歲男子，晚間吃薑母鴨回家路上出現後頸痛，用手捏捏敲敲，回到家幾小時後便出現視力模糊，向太太借眼藥水點完，僅說一句「全身無力洗澡好了」，竟於浴室倒下，臉部開始抽筋、眼歪嘴斜、口吐白沫；雖然太太叫了救護車到醫院做電腦斷層，經檢查大片腦出血壓迫到腦幹、瞳孔放大，不到2天就死亡。

林婷指出，冬天是腦中風高發季節，通常爆發性腦中風前幾小時或幾天內就會出現徵兆，而症狀持續10至20分鐘即恢復正常，不過也可能反覆多次發作；一旦發現症狀，就應撥打119或自行就醫，而等待就醫過程，應避免劇烈運動加重病情。

林婷強調，腦中風的黃金治療時間為「發病後6小時以內」，常見症狀包括臉歪、手腳無力、口齒不清、視力模糊等，提醒尤其具高血壓、糖尿病、心臟病慢性病史者應多加注意，及早發現並治療，或許能救回一命。



