冬天腳下三大隱藏風險！ 糖尿病這併發症5年死亡率勝過多數癌症 123

CNEWS匯流新聞網記者陳鈞凱／台北報導

冬天更要小心糖尿病威脅！奇美醫院引用2020年的美國研究提醒，糖尿病常見的下肢併發症五年死亡率高得驚人，如有糖尿病足潰瘍者其五年死亡率為30.5%，遠高於乳癌五年死亡率9%，甚至與所有癌症的平均死亡率31%相當，突顯糖尿病下肢併發症會讓健康狀況惡化，更與死亡密切相關。

因應台灣邁入超高齡社會，奇美醫院今年創新成立「專業足部護理照護」團隊，由醫師、足部護理師、傷口護理師、糖尿病衛教師等跨專業成員共同組成，為住院與門診個案提供全方位、個人化的足部健康服務。

廣告 廣告

奇美醫院護理部督導李穎俐指出，該項美國研究顯示，糖尿病的醫療費用中有多達三分之一與下肢照護相關。尤其，糖尿病常見的下肢併發症死亡率極高，如有糖尿病足潰瘍者其五年死亡率為30.5%、下截肢者五年死亡率為46.2%、足踝上截肢者五年死亡率則為56.6%，照護上必須更加留心。

進入冬季，長者更得留意足部三大隱藏風險「龜裂、循環差、感覺遲鈍」。奇美醫院護理部復健護理師葉玲說，進入寒冷的冬季，四肢動不動便凍得像冰塊，正是銀髮族足部問題的高峰期。氣溫下降會造成血液循環減弱、皮膚乾燥龜裂、神經敏感度下降，使長者更容易出現足部傷口、感染等問題，間接影響行走步態，甚至引發跌倒。

葉玲表示，研究也發現，跌倒是高齡者第二大意外死亡原因，而足部結構的改變、肌力下降、感覺變遲鈍正是關鍵因素。隨著年紀增長，足部會面臨皮下組織流失、和皮下油脂減少，加上冬季環境乾燥，較易出現足跟龜裂性傷口、腳趾間濕疹、角質快速增厚、血液循環變差等生理變化，使長者步步驚險。

葉玲建議，長者若能學習日常足部運動，便可有效改善足部循環及感覺遲鈍的問題，再加執行下肢肌力運動，更可有效預防跌倒的發生。同時家屬應多關心長輩，挑選好走的鞋子、注意皮膚的狀況和每日檢查雙腳，透過正確保養、早期發現與跨專業照護，讓銀髮族在冬季也能走得更穩、更安心。

照片來源：示意照／翻攝自Pexels

《更多CNEWS匯流新聞網報導》

石崇良喊訓練差太遠了！下指導棋 排除「急診、家醫」做醫美

家醫科「可動刀醫美」恐翻盤 衛福部長石崇良：個人不認同

【文章轉載請註明出處】