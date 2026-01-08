冬天與女友共浴超痛苦 男生揭「2大地獄級」原因

一名男網友表示，「男生冬天做過最後悔的一件事情，和女朋友一起洗澡」。（示意圖／翻攝自Pexels）





不少情侶或夫妻習慣一起洗澡，以增進彼此間的情感。不過，到了冬天，男生們還能享受這份親密嗎？一名男網友就在社群平台Threads分享心得，表示「男生冬天做過最後悔的一件事情，和女朋友一起洗澡」，貼文一出立即引起廣大男性共鳴，並點出兩大「地獄級」原因。

冬天共浴的「地獄級」痛

原PO的貼文引發熱烈討論，留言區湧入大批男性經驗分享。許多人表示，冬天共浴最痛苦的第一點是水溫難以掌握，「往右一點，水結成霜。往左一點，十級燒傷」、「真的很燙欸那個水，我直接現場來一段踢踏舞」、「水溫差太多了」、「這比你們之間的愛還炙熱」。第二點則是等待與操作過程的煎熬，「再等下去要結冰了」、「女生永遠拿著蓮蓬頭」、「冷死了還要在那邊等」、「凜冬訓練，通過後就可以冬天穿短袖出門了」、「愛情是熱的，空氣是冰的」。

事實上，洗澡水溫的感受差異與生理有關。健檢診所副院長盧立穎曾在臉書粉專「Lu醫師的健康小教室」指出，人體的體溫恆定是由腦中的「下視丘視前區（hypothalamus preoptic area）」調控，男性與女性的體溫設定點略有差異，女性平均略高0.3°C，但並未達到統計上的顯著差異。

盧立穎也提到，許多針對病態建築症候群（Sick Building Syndrome, SBS）的研究發現，女性對低溫的忍受度明顯較差，不滿意室溫的比例比男性高1.74倍，甚至偏好的舒適溫度比男性高近5°C（女性約19.5°C，男性約14.6°C），且女性對高溫環境也較敏感。

因此，盧立穎建議，男性與另一半共浴時應先調整蓮蓬頭水溫，並在沖洗結束後將水溫恢復，避免造成不適，也能讓冬天洗澡時光更舒適愉快。

