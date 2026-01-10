冬天蚊子嗡嗡響？專家揭地下家蚊「管線飛入」 2大防蚊招曝

近期不少民眾紛紛抱怨，天氣漸漸變冷後，反而更容易被蚊子騷擾，晚上睡覺時總能聽到蚊子在耳邊嗡嗡作響，怎麼打都打不完。對此，有清潔專家指出，冬季常見的蚊蟲多為「地下家蚊」，活動範圍與一般印象中的蚊子大不相同。

冬季常見的蚊蟲多為「地下家蚊」。（示意圖／pixabay）

原PO在PTT以「冬天蚊子是不是比夏天多？」為題發文表示，近期天氣轉冷後，蚊子感覺跟著開始變多，白天的時候還好，但一到夜晚準備入睡，就會被嗡嗡聲吵醒。原PO也提到，家中紗窗沒破洞、附近沒積水，出入門口和房門時也都迅速關閉，「完全想不到是從哪鑽進來的，真的快崩潰！」

貼文曝光後引起不少共鳴，留言區湧現「同病相憐」的苦主，「對，我也用電蚊拍打了好幾隻，非常誇張」、「我們家也是 ！夏天幾乎沒有，冬天一堆」、「夏天還好冬天就很多！」、「門縫或冷氣孔真的要仔細檢查，可以備著綠油精止癢易被叮到就擦一下，很快就能止住癢感繼續睡了」、「我家也是，應該是因為冬天室內比較溫暖。」

針對這類情況，環境清潔業者曾在官網說明，其實冬天蚊子多是因為「地下家蚊」，主要孳生在汙水管線、化糞池等環境，容易在室內封閉的環境中發現，並透過管線連通屋內的通道悄悄地飛入住家，因此才會讓人以為冬天蚊子比夏天多。

冬季常見的蚊蟲多為「地下家蚊」。（圖／ 教育部綠色學校夥伴網路）

專家表示，地下家蚊的壽命大約一至三周，由於季節不會影響牠們的活動，所以當冬天來臨，其他的蚊蟲消失，反而凸顯了地下家蚊的活躍。同時，地下家蚊也不會受到夜晚或白天的光週期影響，因此整天都能看到牠們的蹤跡。

專家說明，地下家蚊防治要從源頭處理，關鍵在於兩大重點：

1..改善密合度或封閉管道：汙水槽、化糞池通常都是地下家蚊容易孳生的地方。

為了避免地下家蚊從管道飛入，最好的辦法是改善人孔蓋或汙水槽蓋密合度，或是將居家室內的管道，改成使用活動式孔蓋，才能夠杜絕蚊蟲飛入。

2.地下室、排水孔定期消毒：只要有水源就容易讓蚊子產卵或孳生，所以要更加注意地下室或排水孔的清潔與消毒。

否則一不小心就成為蚊子的理想孳生場所，地下家蚊便可能會從排水孔進入室內，為家庭帶來困擾。

