冬天血壓特別容易失控？中醫揭高血壓隱形危機與調理關鍵

常春月刊--全宇宙最實用的保健知識

常春月刊--全宇宙最實用的保健知識

常春月刊--全宇宙最實用的保健知識

隨著氣溫下降，不少民眾發現血壓數字悄悄升高。中醫師黃千瑞提醒，冬季因血管收縮、交感神經活躍，加上進補、運動量下降，正是高血壓好發與惡化的高風險時期，若未及早察覺，恐引發嚴重心腦血管併發症。

根據國民健康署2018年統計，台灣18歲以上成人高血壓盛行率約為25%，但其中約三分之一的民眾並不知道自己已經罹患高血壓。由於多數患者在初期幾乎沒有明顯症狀，往往與高血壓「和平共處」多年，直到出現不適才驚覺問題嚴重。

廣告 廣告

高血壓初期無感 後頸痠痛、頭暈可能是警訊

黃千瑞指出，臨床上，常見的高血壓相關症狀包括後頸緊繃痠痛、頭痛、眩暈，嚴重時甚至可能出現噁心、嘔吐、抽搐或昏迷。更危險的是，長期高血壓會使血管長時間承受過大壓力，可能導致血管破裂，或因管壁剝落形成血栓，阻塞血流。

這些變化可能發生在全身任何部位，進而引發心肌梗塞、腦中風、腎功能衰退、視網膜病變，甚至造成失明，對健康構成長期威脅。

血壓標準下修 提早控制風險更關鍵

黃千瑞說明，一般而言，在靜止狀態下量測血壓，收縮壓超過140mmHg、舒張壓超過90mmHg，即符合高血壓診斷標準。

不過，美國心臟協會（AHA）於2017年已將高血壓定義下修為超過130/80mmHg，主要原因是研究發現，動脈粥樣硬化性心血管疾病（ASCVD）十年風險值超過10%的族群，若能及早介入控制，可有效降低心血管事件發生率。

中醫觀點：調整體質、預防併發症

黃千瑞進一步說明，中醫並沒有「高血壓」這個病名，但相關症狀早已記載於「眩暈」、「頭痛」、「項強」、「肝陽」、「肝風」等典籍中。中醫認為，高血壓的本質多與肝腎陰陽失調有關，表現則與風、火、痰、瘀等因素交織。

臨床上，常見證型包括肝陽上亢、陰虛陽亢、肝腎陰虛、陰陽兩虛及痰濁中阻等，治療原則會依個人體質，採取平肝潛陽、滋陰潛陽、補益肝腎、清熱化痰，或搭配活血化瘀的方式。中醫師強調，治療目標不僅是降血壓，更重視改善頭暈、頭痛等不適，並降低未來併發症風險。

按壓穴位助降壓 促進氣血往下行

黃千瑞指出，高血壓患者常有氣血運行不順、上逆的狀況，透過穴位按摩，有助於引導氣血下行，緩解不適。

頭部穴位

百會穴 ：位於兩耳耳尖連線與眉心中線交會處，有助於緩解頭脹、頭痛

風池穴 ：位於後頸部兩側凹陷處，適合改善後頸緊繃

降壓溝：位於耳背，可由上往下按壓，促進循環

肢體穴位（每穴按壓3～5分鐘）

落零五穴 ：手背第二、三掌指關節基部往手腕約0.5寸

陽陵泉穴 ：小腿外側、腓骨前下方凹陷處

太衝穴：腳背拇趾與食趾間凹陷處，向上約2寸

醫師提醒：冬天更要量血壓

黃千瑞呼籲，冬季是高血壓的「關鍵觀察期」，建議民眾養成定期量血壓的習慣，搭配規律作息、適量運動與飲食調整。若已確診高血壓，更應配合醫囑治療，避免因忽視而釀成心腦血管重大事件。

（記者李政純、圖片來源：Dreamstime/典匠影像）

延伸閱讀：

·少鹽血壓還是高？營養師大推「5種降壓食物」超有感 這1水果必吃

·乖乖吃藥血壓還飆？營養師揭「錯誤飲食習慣」 1杯咖啡可能害了你