冬天血糖失控非錯覺！醫揭「氣溫每降1度」風險激增：3類人更危險

記者簡浩正／台北報導

糖尿病易輕忽低血糖。有醫師引用研究表示氣溫也會影響血糖。（示意圖／中華民國糖尿病衛教學提供）

每到冬天，許多糖尿病患者原本穩定的血糖數值往往出現超出預期的波動，不乏患者反映「天氣越冷，血糖越難控」。醫師表示，冬季低溫容易讓人活動量下降，加上進補、熱量攝取增加，血糖自然更難控制，「這並不是錯覺，而是有研究支持的現象。」並建議患者從飲食比例、進食順序與飯後活動三方面著手，能有效減少波動。

新陳代謝內分泌科醫師許哲綸引用2016年本土研究說明，分析奇美醫院4399名第二型糖尿病患者數據發現，氣溫與HbA1c（糖化血色素）呈負相關。氣溫每下降1度，HbA1c超過7%的風險就會增加。進一步分析顯示，年齡小於65歲、病程超過6年以及BMI低於24的患者，對低溫更為敏感，冬季與春季的血糖控制風險顯著高於夏季。

不過，血糖並非完全無法掌控。他分享雖整體代謝會受到季節影響，但飯後血糖仍可透過生活型態調整做出改善。首先建議餐後15分鐘內走路至少15分鐘，若能達到30分鐘效果更好；第二是調整進食順序，先吃蔬菜和蛋白質，最後才吃澱粉，有助延緩血糖上升；第三則是餐盤比例，遵守「2：1：1」，也就是2份蔬菜、1份蛋白質、1份主食，避免澱粉過量。

許哲綸也提醒，若患者透過非藥物方式將血糖維持在目標範圍，尤其在糖尿病前期或早期患者，透過減重與生活型態調整，甚至有機會減少用藥、早期患者可能暫時不需用藥，但不可自行停藥，以免血糖突然飆升。應與專業醫師保持密切溝通，依照個人狀況調整治療策略，確保血糖穩定並降低併發症風險。

