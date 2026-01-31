冬天血糖易失控 3招回穩

每到冬天，許多糖尿病患者原本穩定的血糖數值往往出現超出預期的波動，不乏患者反映「天氣愈冷，血糖愈難控」。醫師提醒，冬季低溫活動量下降與飲食熱量增加等交互作用，血糖因而更容易失控，可從飲食比例、進食順序與飯後活動三方面著手，能有效減少波動。

2016年一項本土研究分析奇美醫院4399名第二型糖尿病患者資料發現，氣溫與糖化血色素（HbA1c）呈負相關，氣溫每下降1℃，HbA1c超過7％的風險即增加。進一步分析指出，年齡小於65歲、病程超過6年以及BMI低於24的患者，對低溫影響特別敏感，冬季與春季的血糖控制風險明顯高於夏季。研究顯示，氣溫確實會影響血糖控制。

日日安內科診所新陳代謝內分泌科醫師許哲綸表示，雖然代謝會受季節影響，但飯後血糖仍可透過生活型態調整改善。最有效方式是飯後活動，肌肉在運動時會主動吸收血糖，餐後15分鐘內開始走路並持續15分鐘以上，對穩定血糖有幫助；若能延長至30分鐘，效果通常更佳。即使無法外出，也可站立做家事或原地踏步，避免久坐不動。

進食順序同樣重要。許哲綸建議，先吃蔬菜與蛋白質，最後再攝取澱粉主食，可減緩血糖快速上升。例如先吃蔬菜炒蛋，再吃肉類，最後才吃糙米飯或地瓜。進食時細嚼慢嚥，避免邊吃邊看手機或電視，也有助血糖穩定。

餐盤比例可遵循「2：1：1」原則，每餐以兩碗蔬菜、一碗蛋白質及一碗主食為基準。蔬菜與菇類富含纖維，能延緩血糖吸收；蛋白質來源如豆腐、蛋、魚類與瘦肉，有助維持肌肉量；主食則建議選擇糙米、五穀飯、燕麥或地瓜等全穀類。

至於用藥調整，許哲綸提醒，是否減藥或停藥仍須由醫師評估，患者不可自行停藥。即使藥物減少，也需定期追蹤HbA1c及相關檢查，確保血糖穩定並降低併發症風險。