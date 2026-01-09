冬天衣服不髒該放哪？ 一票人推窮人好物：越疊越多

冬天不髒的衣服該不該洗？放哪裡？讓很多人煩惱，很多人推薦，沒錢買電子衣櫥可以堆椅子，圖為示意圖。（翻攝自Pexels圖庫）

冬天外出回到家中，只穿一次的厚重外衣該不該洗？有網友就曾發文抱怨，房間裡累積一堆穿過的衣褲，沒有髒到要洗，讓他很困擾，釣出一票人笑說，沒有錢買電子衣櫥，可以放椅子，「每個房間都有一張不是拿來坐的椅子」、「家裡一定要規劃一張放衣服的椅子」。不過，洗衣達人還是建議，貼身衣褲為了衛生起見，還是建議要穿過就洗。

這名網友是曾經在Threads發文表示，冬天常遇到的問題是，房間裡面都會有穿過一、二次的帽T或者褲子，因為每天都想穿不一樣，那些衣服就全部累積在那裡，「沒有乾淨到可以收回衣櫃，但是也沒有髒到需要洗，真是困擾」。

貼文引起網友同感，紛紛留言表示，「原來我不是異類，那我就放心了」、「所以我有一排衣桿都是掛還不用洗的衣服」、「外套、大衣也有這種困擾」。也有人順便提到椅子的新功能，「椅背上的衣服越疊越多，感覺都快倒了」、「家裡一定要規劃一張放衣服的椅子」、「椅子真的超好用，我買了吊衣桿，但最後衣服還是在椅子上」、「有錢：電子衣櫃，沒錢：吊衣架，窮到不行：放椅子上，連椅子都沒有：存錢買椅子」。

萬秀洗衣店第三代張瑞夫也留言回覆原PO，並提出建議指出，身為洗衣店第三代經營者，對於像褲子、上衣這種貼身、容易吸溼氣和人體油脂、皮屑組織的衣物，還是建議穿出門回來就洗，因為這些溼氣和微生物、皮屑組織作用，除了可能有味道，也可能造成斑點。

