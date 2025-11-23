冬天衣服晾不乾 家事達人教1招：不需要烘乾機

冬天北部經常下雨，衣服晾不乾讓不少人困擾，日本一名家事達人表示，使用烘乾機後衣服容易皺在一起，且部分衣物不耐高溫，清洗後需要另外挑出來，變相增加工作繁瑣度，現在不少人家中的浴室都有乾燥功能，只要輔助使用就能快速將衣服晾乾，然後連著衣架收進衣櫃裡面就好，可以節省不少時間。

日本家事達人麻美表示，烘乾機雖然很方便，但使用起來卻有一些限制，如部分衣物不耐高溫，尤其是內衣、時尚衣物、毛衣、針織類等衣物，因此衣服洗好後需先整理一次，不能烘乾的衣服要用曬的，加上烘過的衣物往往很皺，必須一件一件攤開、摺好，是一件很繁瑣的工作。

廣告 廣告

麻美指出，經過多年嘗試，她更愛以晾衣服的方式乾燥衣物，衣服晾乾後可以連著衣架一起收進衣櫃，襪子、內衣等也可以直接丟進籃子裡面，可以省下不少時間。

麻美分享，若環境太過潮濕，導致衣服在陽台晾很久還不會乾，可以考慮拿到日照好的室內位置曬，加上現在不少人家中的浴室都有乾燥功能，只要搭配輔助使用，就算在室內也能快速將衣服晾乾。

不過麻美也說，如果居住的地方沒有陽台，只有晚上有時間洗衣服，或住家環境太過潮濕，不適合戶外晾衣等狀況，她還是建議直接使用烘乾機，避免衣物長時間濕答答，悶出臭味。

更多中時新聞網報導

剝牡蠣殼自動化 老人家喊麥相害

日職》背號73 林安可加盟西武獅

破迷思 日行萬步 運動量不一定達標