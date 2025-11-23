冬天衣服曬不乾！家事達人推用「5大利器」免出動烘衣機

生活中心／倪譽瑋報導

台灣天氣潮濕，如果衣服曬很久才乾，建議洗衣時可加長脫水時間。（示意圖／資料照）

冬天到來，有時東北季風連日吹，家裡陽台常常很潮濕。家事達人分享，面對曬不乾的衣服，烘衣機優先使用，至於沒辦法烘的，可考慮多運用洗衣機本身的脫水功能，或是拿到室內，放除濕機旁，或吹電風扇、用吹風機稍微吹一吹、用熨斗稍微燙一燙，有助於加速衣服晾乾。

冬天衣服難曬乾怎麼辦？

日本家事達人麻美表示，烘衣機方便，但用起來限制多，例如部分衣物不耐高溫，像是針織類或毛衣等；此外，烘過的衣物容易變皺，之後整理還須一件一件攤開、摺好，非常麻煩。因此她比較習慣採用「晾乾」法，例如放陽台曬，接著連衣架一起收進衣櫃。

但她也提醒，不是每個人家中都適合採晾乾，當陽台環境太過潮濕時，可考慮放在太陽照得到的室內；另外，現今許多家庭的浴室都有「乾燥功能」，也能協助室內晾乾。不過，如果家裡沒陽台、室內又太潮濕、沒時間曬衣服，還是得用烘衣機做必要的烘乾。

台灣專家的看法？

上個月台灣家事達人陳映如曾發文說明，台灣天氣潮濕，如果衣服一直曬不乾，「直接交給烘衣機吧」這樣最快最方便。如果是不能烘乾的衣物，可考慮在操作洗衣機時「延長脫水時間」，只要多幾分鐘，衣服含水量就會少很多，接著晾乾會更快。

另外，洗完後也有加速衣服乾的方式，可用「除濕機」，衣服移到室內後，用除濕機在一旁輔助；或用「電風扇」對著衣服吹也行；還有「吹風機、熨斗」，衣服拿到室內後，稍微吹一吹、燙一燙，記得用熨斗不要開蒸氣，不然水氣又回去了。

