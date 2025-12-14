冬天衣服超潮濕！達人曝「拱形晾法」：1狀況室內更速乾

專家指出，建議把較長衣物掛在外側，這樣會更容易乾。示意圖／番社photoAC

冬天來臨，衣服越來越難晾乾。日媒報導指出，衣服晾乾的速度取決於3個因素溫度、濕度、風，專家建議，在使用曬衣架時，建議把衣長較長的衣物掛在外側，較短的衣物掛在中間，這樣能夠更容易晾乾。

據《週刊女性PRIME》報導，冬天白天時間短，衣服晾乾要很久。洗衣大師大貫和泉指出，衣服晾乾的速度取決於3個因素「溫度、濕度、風」，當衣物纖維中的水分擴散到空氣時，就會變得乾燥。

大貫和泉接著說，當溫度高、濕度低且有風的時候，水分會更容易蒸發，尤其是在冬天，溫度對衣服的乾燥程度有很大的影響。另外，衣物在晾乾時是從頂部開始變得乾燥，所以像毛巾這類長度較短的物品開始很容易晾乾，褲子、浴巾則需要最長的時間才能晾乾。

另外，在使用晾衣架時，可以嘗試把較長的衣物掛在外側、較短的衣物掛在內側形成拱形，這樣較長的衣物就能與空氣接觸，更容易晾乾，如果長度差異不大，就要注意材質。專家建議，棉質和不容易晾乾的材質放在外側，把容易乾的材質放在內側提升效率。

此外，如果租屋族必須要在室內晾衣服，可以搭配電扇、循環扇增強空氣流動，開暖氣的話，也可以把衣服掛在容易接觸到暖氣的地方。此外，要記得衣服間要至少相隔一個拳頭寬，讓水氣能向外擴散，建議選擇空氣流通的走廊、窗邊或廚房出入口，或將除濕機放置衣物下方，也可以加速乾燥。



