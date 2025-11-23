冬天衣服難晾乾！家事達人：善用浴室「乾燥功能」
冬季陰雨綿綿，衣物難以晾乾成為許多民眾的困擾。日本家事達人麻美分享，若衣物在戶外難以晾乾，可善用家中浴室的乾燥功能，不僅能快速乾燥衣物，還能節省整理時間，比起烘乾機更加便利。
麻美表示，烘乾機雖然方便，但使用上有諸多限制。許多衣物如內衣、時尚服飾、毛衣及針織類等不耐高溫，洗完衣服後需要額外挑選出來，無法一起烘乾。此外，經過烘乾的衣物往往皺成一團，必須逐件攤開、摺疊，增加了整理的繁瑣度。
經過多年嘗試，麻美更偏好以晾曬方式處理衣物。她指出，衣服晾乾後可以連同衣架一起收進衣櫃，襪子和內衣等小物也能直接放入收納籃中，大幅節省整理時間。
針對環境過於潮濕導致衣物在陽台長時間仍無法乾透的情況，麻美建議可將衣物移至室內日照良好的位置晾曬。她特別提到，現今許多家庭的浴室都配備乾燥功能，只要善加利用，即使在室內也能快速將衣服晾乾。
不過，麻美也坦言，若居住環境沒有陽台、只能在夜間洗衣服，或是住家環境過於潮濕不適合戶外晾曬等特殊情況，仍建議直接使用烘乾機，避免衣物長時間處於潮濕狀態而產生異味。
