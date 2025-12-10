冬天補錯比不補更傷身！中醫揭「5種體質」進補方法，補對才會變暖有精神
中醫師觀點：冬天人人都需要進補嗎？
冬季屬藏，陽氣內守，是補腎養精的好時機，但並不是每個人都適合大補。中醫講究因人、因時、因症：
適合冬令進補的人：
手腳冰冷、怕冷、疲倦
月經量少、腰痠膝軟
睡眠差、容易生病
體力下降、容易水腫倦怠
這類人多屬 氣虛、血虛、陽虛體質，冬天補可以讓身體補得進、藏得住。
不適合進補、甚至越補越不舒服的人：
常口乾、口臭、口破、舌破、易長痘痘
舌紅、體熱、容易上火
消化不好、常脹氣、便祕
容易心悸失眠、長期睡眠不足
這類人屬上火、濕熱、肝鬱氣滯，強補反而更不舒服。若要補，需走溫補不燥、健脾化濕的路線。
醫師推薦：體質對應冬季簡易進補料理
以下選擇日常容易取得、無過度燥熱、一般人也能安心食用的食補。
氣虛體質（容易累、出汗、免疫力弱）
推薦料理：黃耆雞湯／黃耆枸杞雞湯
功效： 補氣固表、提升免疫力、改善疲倦
適合： 體力弱、常感冒、術後恢復期
溫和不燥，很適合冬天入門補法
血虛體質（臉色白、頭暈心悸、月經量少）
推薦料理：四物湯變化版（四物雞湯 / 四物排骨）
功效： 補血活血、改善臉色差、改善經期不順
注意： 月經期間避免；若易上火需調整比例。
陽虛體質（怕冷、手腳冰冷、腰膝痠軟）
推薦料理：當歸生薑羊肉湯
功效： 暖宮暖腎、促進循環
適合： 怕冷女生、容易經痛、冬天冒冷汗者
偏溫熱，易上火者不適合天天喝
陰虛體質（口乾舌燥、心煩睡不好、易長痘）
推薦料理：蓮子百合瘦肉湯（滋陰不燥）
功效： 補陰潤燥、安神助眠
適合： 熬夜族、火氣大但仍想溫補的人
濕氣重體質（常水腫、胃脹、吃補容易不舒服）
推薦料理：薑黃雞湯 / 白蘿蔔排骨湯 / 陳皮豬肚湯
功效： 健脾去濕、改善脹氣
適合： 一吃補就胃不舒服、胃口差的人
這類人要先去濕，再進補才補得進。
冬令進補後上火怎麼辦？
最常見症狀：口破、喉嚨痛、冒痘、便秘、心煩、口乾。
中醫師建議以下三種食補方式調理：
1. 養陰退火茶（適合喝完羊肉湯、薑母鴨後）
材料： 麥門冬、玉竹、百合、菊花
功效： 滋陰、生津、退火
特別適合喉嚨乾、嘴破的人
2. 清潤調理湯
材料： 白蘿蔔、百合、梨子、少量枸杞
功效： 清肺、潤燥、化痰熱
適合： 熱咳、皮膚乾癢的人
3.健脾去濕茶
若進補後脹氣、水腫、覺得身體變沉重，可用：
材料： 陳皮、茯苓、白朮、薑片
功效： 健脾助運化、避免補過頭造成濕熱上升
中醫師給冬令補身的3個小提醒
1. 進補要根據體質，不是越補越好
真正的補法是：把氣血調順，人體自然變暖、變有精神
2. 感冒、口破、發炎時不要進補
熱象時吃補，等於把火氣往上推。
3. 若不確定體質，可先從溫和補法開始，如：
黃耆雞湯
山藥排骨湯
白蘿蔔雞湯
這些最安全、不易上火。
山茶花中醫診所院長 簡心潔
星座講四象，中醫談五行！中醫揭「五行人養生」圖鑑，看你屬於哪種人？
