冬天要結束？鄭明典用圖揭「1經典跡象」：春季快來了

生活中心／李紹宏報導

天氣變化大！氣象專家吳德榮指出，今（27）日東北季風增強，北台灣愈晚愈冷，降雨機率高，預估明晚至29日晨最低溫僅11度；31日晚上將再有新一波南下的東北季風。不過，前氣象局（署）長鄭明典在臉書上分析，目前華南雲系有東移跡象，強調若持續東移，代表氣象上的「春季」將到來。

鄭明典指出，從衛星雲圖觀察，華南雲系有東移的跡象。（圖／翻攝自鄭明典臉書）

什麼是華南雲系？鄭明典解析，隨太陽直射點北移，吸熱效率高的青藏高原逐漸升溫成為巨型熱源。高原受熱後空氣上升，底層形成的低壓區引發周邊空氣以逆時針方向遞補，在高原東側激發出偏南風。

廣告 廣告

鄭明典補充，當這股偏南風將溫暖水氣帶入華南，受地形抬升凝結成雲，隨即被約700百帕高度的西風帶往東傳送，形成衛星雲圖上顯著的「華南雲系東移」。

這項大氣環流的轉變，是季節交替的重要訊號。鄭明典強調，當衛星雲圖觀測到華南雲系東移特徵持續出現，即代表大氣環境將脫離冬日模式，正式進入氣象學上的「春季」。

更多三立新聞網報導

車銀優涉逃稅200億！品牌火速下架廣告切割 恐面臨天價違約金

自我斬首？共軍動盪恐「重創攻台實力」 吳峻鋕：習近平關心這件事

工人誤縫「哭哭馬」 竟爆紅搶翻！上班族全看淚：根本就是我

見證歷史！黃金價格飆破5000美元 專家點「1關鍵」估：還會再漲

