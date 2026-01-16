冬天走幾步就喘、半夜咳醒？醫：冷空氣像在傷口灑鹽

重症醫師黃軒指出，許多民眾一到冬天就出現呼吸困難症狀，這並非老化現象，而是哮喘在冬季環境下容易失控。他在門診中經常聽到患者抱怨「不是感冒，但就是覺得吸不夠氣」。

哮喘本質是一種慢性支氣管炎疾病，全世界約有3億名以上患者且持續增加。（示意圖／Pixabay）

黃軒表示，哮喘本質是一種慢性支氣管炎疾病，全世界約有3億名以上患者且持續增加。他說明，冷空氣又乾又冷，吸進去時會直接刺激支氣管，讓平滑肌收縮、黏膜發炎、水腫加劇。研究顯示，冷空氣會明顯增加支氣管高反應性，對哮喘患者來說就像在發炎的傷口上灑鹽。

黃軒進一步指出，冬季的霧霾、PM2.5、粉塵特別容易累積，這些微粒一進入肺部就會刺激免疫系統、加重氣道慢性發炎。病毒感染會讓支氣管發炎層層疊加，一次普通感冒就可能引爆一次嚴重哮喘發作。冬天門窗緊閉也會導致塵螨、霉菌增加，室內過敏原濃度升高。

在預防措施方面，黃軒建議出門時配戴口罩加圍巾幫氣道過濾加溫，空污嚴重時段能避就避。居家環境應定期清洗床單、枕套，減少地毯、絨毛製品，避免香氛、殺蟲劑、室內寵物毛屑。飲食方面，清淡、溫和食物能降低支氣管發炎反應，像山藥、銀耳、百合不刺激氣道也不加重痰液黏稠度。

黃軒建議出門時配戴口罩加圍巾幫氣道過濾加溫，空污嚴重時段能避就避。（示意圖／Pixabay）

黃軒特別提醒，用藥不是「有喘才用」，哮喘是長期發炎，控制型藥物應每天使用，急救型藥物要隨身攜帶，千萬不要自行停藥或減量。多篇隨機對照研究證實，規律使用吸入型類固醇可顯著降低冬季急性發作與住院率。他也建議適量室內快走、太極、溫和伸展等活動，可改善肺活量與氣道穩定度。

黃軒強調，多數哮喘在5歲前發病，若控制不佳容易反覆到成年，兒童防治中情緒波動會誘發發作，家庭氣氛與壓力管理很重要。他提醒兩個常見誤解，第一是「感冒了多吃抗生素就好」，但多數哮喘惡化與病毒、發炎有關，抗生素不對症。第二是「哮喘發作時再處理就好」，長期未控制可能導致氣道重塑、肺功能下降，甚至併發氣胸、慢性肺病、肺心病。

