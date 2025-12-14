冬天赴日旅遊「不僅要注意保暖」！過來人提醒務必記得這件事：教訓很慘痛

（記者洪承恩／綜合報導）冬天首波大陸冷氣團報到，不只台灣明顯轉冷，日本、韓國氣溫也同步下探。近期不少準備前往日本旅遊的民眾在網路上互相提醒，除了禦寒衣物一定要備齊，「旅遊不便險」更是不能少，否則遇到大雪延誤班機，恐怕行程與荷包都受影響。

一名女網友近日在Threads發文表示，下週即將前往日本北海道獨旅，心情既期待又緊張。她提到最近天氣急凍，擔心穿搭不夠保暖，也希望航班能順利起飛，貼文一出立刻引發熱烈討論。

示意圖／一名女子上網詢問赴北海道旅遊的注意事項，過來人給出不少建議。（擷取自免費圖庫Pixabay）

不少正在日本或剛返台的網友紛紛分享實戰經驗，直言北海道近期「真的冷到有感」，發熱衣、羽絨外套、毛帽、圍巾幾乎全數出動。不少人也提醒，穿搭重點不在件數多，而是「防風又好穿脫」，因為室內暖氣普遍開得很強，穿太厚反而容易流汗又不方便調整。

鞋子部分同樣被點名是關鍵裝備。多名網友提醒，雪地千萬別穿一般運動鞋，一旦濕掉會冷到受不了，還可能滑倒受傷，建議選擇防水、防滑的雪靴，甚至可以直接到當地購入平價款，實用度更高。

除了穿著建議外，也有人現身說法提醒行程風險。有旅客分享，日前從北海道返台時，因大雪影響航班，整整延誤了4小時才起飛，所幸事先投保旅遊不便險，多少減輕損失。也讓不少網友直呼，冬天飛雪國家，保暖裝備與保險真的一樣重要。

