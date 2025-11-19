冬天起不來不是懶惰！內政部揭天冷賴床「這好處」

生活中心／尤乃妍報導

天氣冷就不想起床！隨著東北季風南下，低溫下探15度，對於需要早起的上班族學生族、上班族來說，剛起床就想「多賴10分鐘」！對此，內政部分享關於「冬天賴床」其實有助於身體開機，還可以防止血管劇烈收縮、血壓劇烈上升。





冬天身體「開機」很重要！內政部分享過冬2妙招讓賴床不再是藉口

內政部提醒冬天起床時要注意身體保暖，以防突然接觸室內低溫導致血管快速收縮、血壓上升。（圖／擷取自臉書＠內政部）

每到冬天，只要碰到床就不想起來！不過近日內政部於臉書發文表示，冬天賴床並不是壞事，甚至是「正確開機方式」。由於冬天室內溫度低，沒有好好保暖可能導致血管收縮、血壓上身，若心臟負荷不住恐引發猝死。而最容易引發這些狀況的時段就是在睡夢中或是剛起床的清晨，清晨常因輻射冷卻，使室溫比被窩低十多度，假設一起床就直接碰到冷空氣、又沒有保暖，血管會突然劇烈收縮，風險大幅提升。

廣告 廣告

冬天身體「開機」很重要！內政部分享過冬2妙招讓賴床不再是藉口

冬天若是沒有「適當開機」，恐引發身體不適。（示意圖非關此新聞／取自Pexels）

為此內政部提醒，寒冬一定要記得兩件事：

保持室內暖度

早晚溫差大，室內維持一定溫度可減少血管收縮。

睡前也能在棉被外加毯子、穿襪子，讓身體更穩定保暖。



起床前先「賴一下」

給身體一點時間熱機，先在被窩裡動一動手腳，適應氣溫後再慢慢坐起來、站起來。

喝口熱水、加件衣服，再正式開始一天。



所以，不可輕忽寒冬時的「人體開機儀式」，也要隨時增添衣物、喝熱水、適當運動保持身體暖活，才能預防疾病、意外找上門！

原文出處：冬天身體「開機」很重要！內政部「天冷2妙招」讓賴床不再是藉口

更多民視新聞報導

無糖、高蛋白成新主流 豆漿從傳統早餐飲品變身健康風潮代表

「立冬」進補薑母鴨、羊肉爐 醫：三成人補不得！心血管會出大事

喝溫水才養身？日本醫曝起床必喝「2腸活飲品」

