冬天起不來...先別怪自己！醫師解答「生理反應」：4情況就該當心
氣溫一降，許多人哀號早晨難以起床，需要靠鬧鐘「貪睡模式」回神，不過醫師指出，事實上大部分情況根本不是「怕冷」造成，而是身體在恢復原廠設定、保住人體核心溫度，另外若持續賴床，大腦反而更難清醒；提醒如出現4種情況，就該留意疾病上身。
冬天一到，很多人會說「早上好難醒，很怕冷」，不過胸腔暨重症專科醫師黃軒指出，事實上大部分情況根本不是「怕冷」，而是身體正在對冬天的冷空氣恢復「原廠設定」。
冬天難醒！身體內「周邊血管收縮＋顫抖產熱」保命
當氣溫下降，人體皮膚、手腳的血管開始收縮，讓血流往身體核心，如心臟、肺、腦部集中，甚至棕色脂肪、肌肉、心血管系統都會一起往上場，協助讓體內「周邊血管收縮＋顫抖產熱」，是人類面對寒冷的基本反應。也因為身體把熱量優先作為體內「保溫」，就沒有過餘能量，醒後立刻下床。
賴床不是鬧鐘害的！冬季褪黑激素分泌時間較長
至於冬天「特別想賴床」原因，其實真正決定醒不醒得來，不是鬧鐘，而是「生理時鐘＋褪黑激素」，黃軒表示，褪黑激素在「黑暗」的時候分泌，而冬天夜長日短，褪黑激素分泌的時間也會跟著拉長，因此同樣早上7點，夏天明明與冬天是同一個時間，不過冬天的大腦會出現黑夜的錯覺，這是動物感知季節變化的重要訊號。
好想繼續貪睡？小心可能在害自己靈魂慢半拍
事實上不僅冷天造成血管收縮、褪黑激素影響起床活力，研究顯示，剛醒來的15 分鐘至1小時以上，注意力、反應速度、工作記憶都明顯下降，是「睡眠慣性（sleep inertia）」在扯後腿；不過若一直按「貪睡」，大腦被迫在短時間內重複「醒又睡」，睡眠慣性反而拖更久，導致靈魂永遠慢半拍。
出現4情況不是冷天問題！當心疾病已上門
因此黃軒建議，冬天起床慢先不要責怪自己，「這是人體為了保暖與節能，啟動的古老生存機制」，只要起床後活動一下、曬曬太陽，大腦就會慢慢清醒；不過當出現以下4種情況就該當心可能是睡眠呼吸中止、憂鬱症、甲狀腺問題、作息混亂等其他心肺疾病因素：
冬天以外的季節，嚴重難以起床
白天常昏昏欲睡、時常「度辜」
即使睡很久，精神還是沒有恢復
睡眠時合併大聲打呼、呼吸中止、情緒暴躁、頭痛
