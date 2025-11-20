冬天超美穿搭「出門大崩壞」 大批苦主爆共鳴

靴子夏季被收在鞋櫃裡，冬天拿出來穿之前一定要仔細檢查外觀，否則下場超尷尬。一名女網友在社群發文表示，昨天穿長靴出門，從台中搭車搭到台北時，腳踝處竟然「大脫皮」，讓她當場傻眼。貼文曝光釣出一票苦主，有人走路走到一半鞋底整個分離，只好趕緊找地方買鞋子；還有人穿短靴出席婚禮，結束才發現鞋子的皮全碎光。

一名女網友昨天在Threads貼出影片，只見她腳上穿著奶茶色長靴，仔細一看，表面的皮從腳踝處裂開、脫皮，整雙靴子面目全非。

原PO發文提醒，女生冬天把靴子拿出來穿的時候，一定要仔細檢查有沒有脫皮，她說昨天出門前有看過鞋子的狀況，沒想到坐車到台北竟直接裂開。

貼文吸引逾75萬人次瀏覽，一票苦主也貼出災情照片，並留言哀號「早上出門前反覆確認，走一走還是裂了」、「這題我會，明明前一天才檢查，結果到機場直接解體」、「之前穿很久沒穿的鞋子去證婚，當場開口笑」、「靴子出門前都好好的，去參加婚禮結束才發現皮整個碎光光，好丟臉。」

有網友忍不住喊話，「能否請商家不要再製作放一個夏天就不能穿的垃圾了？」內行人則提醒，合成皮的鞋子若購買2年以上，久久拿出來穿之前記得先搓搓看，如果發現皮有明顯軟掉或被搓掉就別穿了，直接拿去丟。

