冬天躲暖氣房「當心皮膚越吹越乾」！避免敏感肌惡化 資深護理師教2招有效護膚
寒流來襲，待在溫暖的室內確實是許多人的幸福選擇。不過，敏感肌或乾燥肌的朋友卻可能遇到「臉部越吹越乾」、「保養品越擦越脫屑」困擾，甚至出現緊繃、刺癢與泛紅等不適症狀。中華民國美容醫學醫學會護理小組召集委員、資深護理師郭貞君，從專業角度破解這個「暖氣魔咒」，並分享有效的肌膚修護與預防方法。
暖氣房是皮膚乾燥的隱形戰場
暖氣讓室內溫暖舒適，但溫度升高會使空氣能容納的水氣增加，結果讓相對濕度下降。換句話說，暖風讓環境變得乾燥就是你「感覺舒適乾爽」的原因。加上秋冬時節皮膚油脂分泌本就下降，鎖水能力因此減弱；如果肌膚屏障不穩定，長時間在低濕度的暖氣房內，表層水分快速蒸發，便會出現乾癢與脫屑。此時要是忽略正確修復屏障的重要性，即便頻繁使用產品也難以避免水分快速流失，保濕效果自然大打折扣。
暖氣房中的常見肌膚傷害
郭護理師提醒，敏感肌與酒糟肌本質上都是屏障功能受損造成的慢性發炎，面對暖氣環境主要有以下症狀：
緊繃與脫屑：水分流失造成角質層缺水，角質層板鬆散脫落，皮膚乾燥緊繃。
血管敏感反應：屏障損傷使真皮微血管更易受空氣污染及濕度變化影響，出現泛紅、擴張、刺癢。
粉刺與痘痘：乾燥角質栓堵塞毛孔，暖氣又使皮脂與汗水分泌增加，結果就是外衝堵塞的小紅疹及青春痘。
自我保護：三大核心思路
郭貞君護理師建議三個自我保護的核心思路：
維持適當室內濕度：利用加濕器或擺一盆水，將室內濕度保持在50%至60%，這是人體最舒適範圍。同時避免暖氣直吹臉部，減少水分因氣流加速蒸發。
減少熱水洗浴與摩擦刺激：避免高溫水、鹼性皂及用力搓揉。衣物不宜緊身，以免輕微出汗與緊身摩擦造成皮膚傷害。
避免刺激性保濕成分：秋冬皮膚敏感，選擇保濕產品時避開香料、羊毛脂及自製蘆薈等高致敏成分，降低刺激性皮膚炎風險。
屏障修復：補水與鎖水兩步驟
郭貞君護理師強調，終究肌膚屏障才是鎖水關鍵，也是人體對抗外界刺激的首要防線。建議這樣做，幫助肌膚屏障自我修復：
補水：先用清水輕拍肌膚，再用低刺激且成分單純的透明質酸（玻尿酸）、納豆萃取、神經醯胺或菸鹼醯胺等凝膠或凝露幫助角質層迅速補水。
鎖水：趁肌膚仍濕潤時，盡快塗抹乳霜或油脂形成鎖水保護膜，防止水分流失並促進屏障修復。初期可以選用質地輕盈且經臨床安全監測的油脂，皮膚屏障漸穩後也可以加入較為厚重的油膏，以減少塗抹頻率。
最後，郭貞君護理師再三提醒，別忘了環境濕度也是隱藏的護膚關鍵。適度使用加濕器提升濕度，但避免過度悶濕產生衣物摩擦，才是保持肌膚健康的關鍵。理解並落實這些原則，你就能健康迎接冬季的溫暖生活，遠離敏感與脫屑困擾。
