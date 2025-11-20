冬天迎腦中風高峰期！醫示警6類人：清晨、深夜最危險

員榮醫院神經內科陳彥秀醫師提醒，冬季是腦中風發生的高峰期，「三高族群」（高血壓、高血糖、高血脂）及長期抽菸、肥胖或作息不規律者更要注意。（員榮醫院提供／葉靜美彰化傳真）

員榮醫院神經內科陳彥秀醫師提醒，冬季是腦中風發生的高峰期，「三高族群」（高血壓、高血糖、高血脂）及長期抽菸、肥胖或作息不規律者更要注意。（員榮醫院提供／葉靜美彰化傳真）

近日氣溫陡降，終於有冬天的感覺，但員榮醫院神經內科陳彥秀醫師提醒，冬季是腦中風發生的高峰期，天氣變冷，人體血管收縮、血壓容易升高，若原本就有慢性疾病，更容易引發腦中風，呼籲民眾務必提高警覺，特別是「三高族群」（高血壓、高血糖、高血脂）及長期抽菸、肥胖或作息不規律者更要注意。

陳彥秀指出，根據臨床觀察，冬季清晨與深夜是腦中風最常見的發作時段，這時氣溫最低，血管收縮劇烈，血壓突然升高，容易造成腦血管破裂或阻塞，「許多患者在半夜或起床後發作，若沒有及時發現，錯過治療黃金時間，就可能導致嚴重後遺症。」

腦中風的危險因子主要包括高血壓、糖尿病、高血脂、心房顫動及吸菸等，她提醒，有這些慢性疾病的患者應遵從醫師指示按時服藥、定期追蹤，並維持規律生活作息，若平日血壓控制不佳，遇到寒流或劇烈天氣變化，更應避免清晨外出或劇烈運動。

「氣溫每下降1°C，腦中風風險就會上升約2％到5％」，陳彥秀說明，寒冷會使血管收縮、血壓升高，同時也讓血液變得較為濃稠，增加血栓形成的機會，因此，冬天要特別注意保暖，外出務必戴帽子、圍巾，起床時應先活動四肢、喝一杯溫水再離開被窩，讓身體慢慢適應溫度變化。

預防腦中風，陳彥秀建議民眾從三個方向著手，一、控制血壓、血糖與血脂：規律服藥、定期檢測，避免暴飲暴食及過鹹飲食；二、維持適當運動與體重：每週至少運動三次、每次30分鐘以上，像是快走、騎腳踏車或游泳等有氧運動；三、戒菸與減少飲酒：尼古丁會造成血管收縮、加速動脈硬化，是腦中風的重要誘因。

此外，冬季氣候乾冷，應多補充水分，避免血液過於黏稠，她提醒，「別等口渴才喝水」，建議每隔兩三小時小口補充溫開水，維持血液循環順暢。

陳彥秀指出，腦中風治療最關鍵是「時間」，若為缺血性中風，需在發作後4.5小時內施打血栓溶解劑，或進行血管取栓手術才能有效降低後遺症風險，「拖越久，腦細胞壞死越多，復原機會就越低」，她強調，千萬不要自行觀察或等待症狀好轉，以免錯失治療契機。

陳彥秀呼籲，預防勝於治療，民眾應從日常保健做起，定期量測血壓、維持均衡飲食，並留意身體警訊，一旦出現手腳無力、嘴歪眼斜、語言不清等情形，務必立刻就醫；「腦中風不是老年人的專利，年輕族群壓力大、熬夜、抽菸，也可能成為高危險群。」她提醒，只要提高警覺，做好預防，每個人都能遠離中風威脅，平安過冬。

