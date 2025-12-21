冬天進補就怕虐爆腎臟！醫揭「1吃法」增強體力、不傷腎

記者施春美／台北報導

冬天時節，很多人都想吃薑母鴨等鍋物來進補，醫師林軒任表示，慢性腎病患者若喝一碗薑母鴨或羊肉爐，因是高鈉、高鉀、高磷的「三高特調」，會大增腎臟的負擔；但腎友可採「棄湯保料」策略，即吃幾口肉、不喝湯；將重點放在優質蛋白質的攝取上，肉片大約吃2、3指幅的大小。

腎臟科醫師林軒任在其臉書表示，診間有腎病患者稱「只想喝一碗薑母鴨湯」，但一碗薑母鴨等進補鍋物的湯，對腎臟而言，都是高鈉、高鉀、高磷，會大增腎臟的負擔。無論是薑母鴨，羊肉爐、四神湯、山藥豆腐等，都是一鍋補品煮了很久、充滿肉類、植物精華的濃郁湯頭，對腎臟都是高鈉、高鉀、高磷。

他表示，腎友可採取「棄湯保料」策略，把重點放在優質蛋白質的攝取上，肉片大約吃2、3指幅的大小就好。烹調時，如果能先把蔬菜和肉類快速汆燙過，瀝掉部分鉀離子後再入鍋，就能大幅降低風險。

林軒任並表示，腎友還需注意火鍋醬料也是地雷。他建議，將沙茶醬換成蔥、薑、蒜配白醋，這種天然的辛香味不僅能暖身，更能控制血壓。

他並提醒，腎友若真的想喝湯，應搭配磷結合劑（例如鈣片或其他種降磷粉或藥物），讓磷在腸胃道不被吸收，以免血液中的磷含量過高。

台北榮總台東分院表示，磷可強化骨骼，但腎衰竭者的腎臟無法正常代謝磷，多餘的磷會堆積在血中，造成高血磷，加上尿毒症活性維生素D3生成代謝障礙，鈣的吸收發生問題。

如果腎友長期鈣磷不平衡的狀況下，可能誘發重的副甲狀腺機能亢進，骨中的鈣流失。病人常有骨痛、腰酸背痛、皮膚癢等症狀，或心律不整、心肌病變、血管硬化。

