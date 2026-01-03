冬天進補暖身！婦產醫說明當歸特性 解析婦科病患常見1問題

【健康醫療網／記者黃嫊雰報導】進入冬季，不少民眾習慣透過藥膳進補暖身，其中當歸更是冬令補品的代表。西園醫院婦產科邱筱宸醫師表示，自己常遇到有人詢問「有子宮肌瘤到底能不能喝當歸湯？」她說明，從生理學與藥理成分分析，子宮肌瘤、子宮內膜異位症等患者適量喝湯無妨；若是孕期與生理期婦女、有手術計劃或正在服用抗凝血劑，則建議使用當歸製品前應與醫師討論。

當歸為什麼能活血？ 醫解析2藥理活性

邱筱宸醫師說明，當歸含有某些的生物活性化合物，其中「阿魏酸（Ferulic acid）」具有抗氧化作用，研究顯示可抑制血小板功能，讓血液較不易凝固，有促進循環的潛力，這正是傳統說法中「活血」的藥理基礎。

當歸的特殊氣味則來自「藁本內酯（Ligustilide）」，研究指出，藁本內酯可能具有抑制血管平滑肌增生、緩解平滑肌痙攣的潛力，邱筱宸醫師表示，這點解釋了為何部分女性在經期結束後食用當歸湯品，會感覺到較放鬆、不適感減輕。

3族群進補前必看 這些人建議先諮詢專業意見

科學上認為，當歸的植物雌激素活性微弱，而實驗室研究中部分成分曾表現出刺激生殖系統組織增生的潛力。因此對於子宮肌瘤、子宮腺肌症、子宮內膜異位症等患者的疑問，邱筱宸醫師回應表示，喝一碗湯影響相對有限，但不建議自行長期服用高濃度的當歸萃取物或膠囊，以免刺激病灶生長。

另外，孕期攝取當歸，可能對子宮產生潛在影響，而生理期間食用則可能因抗血小板作用使得經血量增加。若正在服用抗凝血藥物，或即將接受手術（包括拔牙），要注意可能的出血風險。以上族群如果要攝取含當歸的製品，都建議要先諮詢專業醫師。

醫建議當歸進補時機 婦科病患者冬天喝湯無須恐慌

邱筱宸醫師提出3項建議，供女性朋友們參考：

進補時間：若想食用當歸，建議選在「經期完全結束後至排卵期前」的時段。 區分食物與藥物：冬天偶爾吃藥膳火鍋、喝一碗當歸湯，婦科疾病患者通常無須過度恐慌，但若計畫長期服用高劑量濃縮錠劑，務必先與醫師討論。 素食者的替代方案：對於希望補血、改善氣色的素食者，邱筱宸醫師也表示，當歸本身的鐵含量並不算頂尖，可考慮改吃深綠色蔬菜搭配維生素C促進鐵吸收，並適度補充維生素B12。

