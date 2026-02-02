冬天進補暗藏風險 補湯燒酒雞恐影響酒駕再考照

部立桃園醫院呼籲，寒流進補要當心 含酒料理影響再考照進度。

（觀傳媒桃竹苗新聞)【記者曾平/桃園報導】隨著寒流來襲，不少民眾喜愛以燒酒雞、薑母鴨等含酒料理進補取暖，但部立桃園醫院精神部主任蘇柏文提醒，這類料理即使經過烹煮，仍可能殘留酒精並被人體吸收，不僅存在酒駕風險，對酒駕再考照者而言，也可能影響評估抽血指標，延誤治療與考照進度。

蘇柏文指出，臨床上曾遇到多起個案，因天氣寒冷長期食用含酒料理，自認「沒有喝酒」，卻在門診追蹤抽血時發現相關數值不降反升，甚至高於治療初期，讓當事人感到困惑。

依現行規定，酒駕遭吊銷駕照者，須於期滿後至指定醫療機構完成酒癮評估與治療，一年內至少完成12次門診紀錄，作為重新考照的重要依據。評估過程中，常以「缺鐵運輸蛋白酶（CDT）」作為重要指標，用來反映近幾個月是否有長期、大量酒精攝取情形，數值愈高，代表飲酒狀況愈嚴重。

不少民眾誤以為，只要在門診前短期停酒，抽血數值就會改善。對此，蘇柏文表示，CDT 的概念類似糖化血色素，是用來評估長時間的整體狀況，臨時戒酒或短期避免飲酒，無法快速掩蓋長期攝取酒精或含酒飲食的影響。

他也分享，多數再考照民眾因需自費治療，會刻意避免飲酒，但仍有少數人因習慣冬令進補而忽略含酒成分，導致 CDT 數值未達標準。一般建議低於1.3較為理想，若數值明顯偏高，將影響酒癮評估完成進度，甚至延後重新考照時程。

桃園醫院精神部成癮治療科表示，有相關需求者，可透過官方 LINE「@tyreborn」諮詢預約，由專人協助安排評估與治療流程，減少等待時間。

部桃院方呼籲，天氣寒冷可適度進補，但只要攝取含酒精料理或飲品，就應避免開車或騎車，才能確保自身與其他用路人的安全。(圖/資料照)