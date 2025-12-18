冬天進補補錯反傷身？營養師揭3地雷：害膽固醇暴衝

生活中心／杜子心報導



天氣一冷，不少人就會揪團吃薑母鴨、羊肉爐、麻油雞，覺得「補一下才有冬天的感覺」。但許多人前一天才剛補完，隔天起床卻發現脖子卡卡、肩膀僵硬，整個人又重又累，對此營養師陳珮淳就提醒，這未必是落枕，而是進補方式出問題，她表示冬天不是不能補，而是補錯方法，膽固醇可能直接暴衝，身體反而先發出「抗議訊號」。





不是落枕！營養師揭冬天進補3地雷膽固醇暴衝脖子先僵

陳珮淳警告吃薑母鴨、羊肉爐時，切記不要「把湯喝光」。（示意圖，與本新聞無關／民視資料照）

陳珮淳在臉書粉專「熊抱營養師｜珮淳」發文指出，薑母鴨、羊肉爐本身並不罪惡，但許多人一不小心就踩進3大地雷，第一是「把湯喝光」，這類補湯多半是高油加香料熬煮，喝越多等於把整鍋油吞下肚，隔天脖子、肩膀自然卡到不行；她建議撇油、不喝第一輪濃湯，以清湯為主。第二是「專攻肥肉與帶皮部位」，像鴨皮、五花肉、羊油，都是膽固醇的快攻部隊，吃多了暖嘴卻傷身。第三則是「補品再加澱粉」，麵線、油飯、滷肉飯一起上桌，一餐熱量動輒1500到2000大卡，補到最後只剩下負擔。

陳珮淳指出冬天進補的5大健康守則。（圖／翻攝自陳珮淳臉書）





想補得暖又不補過頭，陳珮淳也提出5大守則，她建議火鍋中蔬菜至少佔半鍋，高麗菜、菇類、木耳能增加飽足感、幫助稀釋油脂；暖身別靠油脂，改用薑、蔥、蒜等辛香料，才是真正促進循環。肉類則是選瘦肉、去皮，少碰凍豆腐、米血、丸子等吸油王；進補後隔天可補充魚類、燕麥、海藻或綠茶，利用Omega-3與可溶性纖維幫助代謝。最後，她特別提醒別把進補當宵夜，最好晚上7點前吃完，否則只會讓隔天更沉重。她強調，冬天可以補，關鍵在於不過油、不過量、不過晚，補對了，身體才真的暖得起來。





