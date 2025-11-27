冬天遊日本「別穿發熱衣」網爭論！歐陽靖親揭關鍵

歐陽靖「去日本別穿發熱衣」掀熱議，親還原重要關鍵。（示意圖: shutterstock／達志）

一年四季都有人喜歡到日本旅遊，但日本位處高緯度地區，冬天的氣溫普遍偏低，於是日前有網友發文詢問在日本的穿搭。曾在東京住7年的女星歐陽靖則表示，「絕對不要穿發熱衣，進室內會中暑，除非行程通通在戶外」，引起關於發熱衣的討論。對此，歐陽靖再發文揭露自己的穿衣習慣。

歐陽靖27日發文表示，她日前回覆網友「不要穿發熱衣」的留言，帶起網友爭論，也有網友說在日本住了10幾年，冬天還是穿最厚的發熱衣，因此她進一步解釋自己的本意。歐陽靖自認是不太怕冷的人，加上日本室內的暖氣非常悶熱，她只要穿發熱衣待在室溫25度以上的環境，就會感到異常痛苦。

她透露自己進到室內後，一定會先到廁所脫下發熱衣，但這個程序有點瑣碎煩躁，而且搭地鐵會更麻煩，還形容東京地鐵的暖氣熱到以為要烤香腸，所以歐陽靖選擇添購比較高階的登山羽絨外套，「我發覺在戶外也不需要發熱衣！這樣穿脫非常俐落，我連去北海道都是這樣穿！」

對此，歐陽靖強調，不穿發熱衣的關鍵是「必須要有一件高階羽絨外套，抗寒、防風、防撥水」，如果沒有羽絨外套、本身又怕冷，穿發熱衣還是很好的方法，「進室內如果熱到受不了再脫掉就好了。再考量到若行程都以戶外為主，那發熱衣的確是必要！」

此外，歐陽靖先前也建議「不要（穿）洋蔥式」，否則進出室內外會不斷穿脫，「最好的穿搭：裡面薄長袖+一件背心（調整用）+『保暖度非常好的厚羽絨外套』」，以及注重擦護手霜保持雙手濕潤、戴口罩防喉嚨乾燥發炎。網友留言回應：「非常同意不要發熱衣，很厲害的厚外套才是最重要」、「室內的暖氣真的很悶熱」、「護手霜真的不能停，每次冬天去，半夜都手發癢」、「我怕冷需要發熱衣，但工作地方有暖氣，所以就一件，若是都在戶外還是要保暖好」。

