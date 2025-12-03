冬天還在穿！他曝「1款戰袍」一年穿10個月 上萬人全點頭

生活中心／朱祖儀報導

東北季風增強，近日天氣轉冷。（示意圖／資料照）

受到東北季風影響，今（3）日全台氣溫往下滑，空曠地區最低溫可能下探12度。不過也有網友認為，近來台灣冬天溫度仍偏高，到現在短袖都還沒收起來，還笑說可以一路從3月穿到12月。不少人認同直言，「羽絨大衣都放到發霉」、「現在買長袖都覺得浪費錢。」

一名網友在Threads上有感而發表示，台灣的天氣讓他幾乎一整年都穿著短袖，從3月穿到現在，直到12月都還沒有換季，忍不住笑虧，「CP值真夠高！」

廣告 廣告

文章吸引近40萬人關注，網友點頭表示，「我的長袖到現在還塞在衣櫃裡，到底要你們有何用？」、「我兒子的學校運動服都買好幾件短䄂的，冷的時候從裡面內搭長袖就可以了」、「沒有寒流的時候都能穿，幾乎可以穿365天」、「我已經穿三天短袖了，甚至差點考慮穿背心」、「買了一堆帽T都穿不到。」

不少人直到12月仍在穿短袖。（示意圖／資料照）

還有網友認為，到了冬天只要加件外套即可，「最喜歡穿短袖外面套一件外套了」、「其實1-2月加個外套還是可以穿」、「住高雄的話，短袖CP值會更高，我已經穿了好幾年的短袖，只有外面的外套會換季」、「認真說，我已經好幾年沒買過毛線衣，每次看都覺得衣服好看，但穿不到，連刷毛的大學T都要想很久要買嗎？都覺得一件外套就已足夠度過冬天。」

不過中央氣象署提醒，今日東北季風增強，尤其北台灣民眾要留意，溫度將一路下滑，最冷時間點落在今晚至明日清晨，3500公尺以上高山也有零星降雪機率，民眾仍要做好保暖工作。



更多三立新聞網報導

魚刺、骨頭算廚餘還是垃圾？環保局曝解答 一堆人丟錯恐噴6千

方向燈要打多久？交通部曝正解「做錯罰6000元」 一堆駕駛不知道

「知名牛排館」一次關3間分店！老闆曝熄燈原因 只營業到明年1月中

「7類電器」插頭不要拔！專家示警容易損壞：電費恐更貴

