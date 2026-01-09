冬天開門被電到怕？達人曝5招「避雷神技」：別穿這類衣服

記者李育道／台北報導

冬天不少民眾開個們都會受靜電困擾。（圖／資料照）

全台冷颼颼，不少民眾除了感受低溫，更被突如其來的「冬天靜電」電到崩潰！無論是脫毛衣時傳來劈啪聲，還是跟另一半牽手瞬間爆出火花，最讓人心驚膽跳的，莫過於伸手開門時「啪」一聲，指尖傳來的劇烈刺痛感。對此，家事達人486先生特別點出，其實只要一招保濕，加上更換居家設備，就能擺脫「天天被電」的恐懼。

為何一直被電？ 達人揭密：這材質是元凶

486先生解釋，冬天空氣濕度低，人體容易累積電荷。尤其民眾愛穿的刷毛外套、毛衣等化學纖維衣物，經過摩擦後電荷累積在表面，一旦手部接觸金屬門把、門鎖，電荷瞬間釋放就會形成靜電。他直言，許多人誤以為靜電無解，其實關鍵在於生活細節。

486先生表示「保濕」是首要關鍵，除了多喝水、塗抹乳液，室內也可以使用加濕器或擺放綠色植物，將濕度維持在50%至60%。(示意圖／Pixabay)

不只多喝水！ 穿這材質衣服「電荷不堆積」

要如何預防被電？486先生表示「保濕」是首要關鍵。除了多喝水、塗抹乳液保持皮膚濕潤，室內也可以使用加濕器或擺放綠色植物，將濕度維持在50%至60%。此外，衣物材質也是重點，建議穿著棉、麻等天然材質，能有效降低靜電機率，讓身體不再隨時「火花四射」。

金屬把手是傳電導體 改裝「電子鎖」意外成救星

針對民眾最怕的開門觸電，除了先用鑰匙觸碰牆面「放電」的小撇步，486先生觀察到，近年普及的「電子門鎖」意外成為避電神物。不同於傳統大面積金屬握把，電子鎖多採用強化玻璃或壓克力等絕緣材質，加上指紋、人臉辨識，大幅減少手部接觸金屬的機會。不少消費者在汰換後回饋，換鎖後開門不再提心吊膽，意外成為冬日生活中的「隱藏優點」。

