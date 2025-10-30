冬天除濕機別亂用！符合1條件可「人機同室」

生活中心／翁莉婷報導



北部最近一週天氣非常不穩定加上受到東北季風的影響，部分地區經常陰雨綿綿、空氣潮濕，許多民眾家裡衣服洗完後「曬不乾」也會移到室內開除濕機除濕，讓衣服隨著時間變乾。近日有網友疑惑「人在室內可以開除濕機嗎？」，對此台電則回應「只要濕度符合1條件」人和除濕機就可以共處一室。





除濕機符合1條件可「人機同室」！台電教「3招正確做法」：避免火勢蔓延

將除濕機濕度設定在「55%～65%」，人和機器也可以待在同個空間。（圖／民視新聞資料照）





日前台電在臉書「台電電力粉絲團」發文透露，只要將濕度設定在人體舒適範圍「55%～65%」就算開著除濕機，人和除濕機也可以共處一室。過去因除濕機無法設定濕度，才會有除濕時人不要在室內的說法，現在除濕機有了調節濕度的功能，就可以維持舒適的居家環境。

台電提醒民眾使用除濕機時應注意3點，「人離機停、是否使用獨立插座、周圍勿堆放雜物」。（示意圖／翻攝自pexels）





不僅如此，台電還貼心民眾在使用除濕機時要特別注意以下「3點」：



第1點：人離機停。

雖然除濕機會設有安全機制，但仍有故障風險，外出前或要長時間離開時，都要將除濕機電源關閉並拔除插頭。



第2點：使用獨立插座。

除濕機大多屬於高功率家電，應儘量使用獨立插座，避免和其他高功率家電共用延長線，以免因過載、延長線溫度過高導致釀災。



第3點：周圍勿堆放雜物。

除濕機使用時，周圍應保持適當的散熱、通風空間，像是與牆壁、家俱、窗簾應保持50公分以上距離，除濕機周圍不要擺放雜物、易燃物等，避免起火時導致火勢迅速蔓延。









原文出處：除濕機符合1條件可「人機同室」！台電教「3招正確做法」：避免火勢蔓延

