冬天隱形殺手！一氧化碳中毒10天已3起 消防署：熱水器「1要命錯誤」釀禍

屋外式熱水器除了裝在陽台，消防署提醒，須保持通風，以免發生一氧化碳中毒。（民眾提供）

今年起冷空氣一波接著一波，也陸續傳出一氧化碳中毒。根據統計，近5年來，共發生132起一氧化碳中毒，造成20人送命。連同昨（10日）高雄一家四口一氧中毒意外，今年就發生3起，造成11人送醫。消防署追究原因發現，3起事故雖然使用屋外式熱水器，但安裝在加蓋窗戶的陽台，緊閉導致通風不足釀禍。

根據消防署統計，從2021年到2025年為止，近5年共發生132起一氧化中毒，造成339人送醫、20人死亡。其中以2021年案件數和送醫人數最多，分別為45件116人，去年案件數為22件59人。

今年以來，因為天氣寒冷，短短10天就傳出3起一氧化碳中毒案件，共計11人送醫。第一起是3日發生在新北市板橋民宅，造成3人送醫；接著8日高雄市鼓山一家四口在公寓出現頭昏身體不適，全部被送醫就治；昨日高雄市鼓山住宅大樓再發生一家四口中毒意外。

消防署分析意外原因發現，雖然屋外式熱水器都安裝在陽台，但問題出在，陽台有加裝窗戶，加上最近天冷門窗緊閉，通風不足，導致一氧化碳蓄積在室內。

消防署提醒，吸入一氧化碳後，經常會有頭痛、噁心、暈眩、昏迷等症狀，跟感冒有點像，千萬要有警覺。

對於如何防範一氧化碳中毒？消防署指出，屋外式熱水器要裝在室外通風的地方，如果熱水器安裝在加裝窗戶的陽台，應儘速請合格承裝業技術士改裝有強制排氣功能的熱水器，把隱形殺手一氧化碳排放到屋外。

