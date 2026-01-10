冬天雙手老是乾巴巴？日網大推MUJI隱藏版好物 只在「這裡」買得到

〔記者邱巧貞／台北報導〕近期台灣冷空氣一波波南下，氣溫驟降、濕度偏低，不少人深受雙手乾裂、指緣起皮之苦，護手霜幾乎成了隨身必備。

近來在日本社群掀起話題的一款護手霜，是MUJI無印良品官網與實體店面都買不到的「隱藏版」產品，這款護手霜僅能在便利商店入手，反而因稀有通路與高實用性引發熱烈討論，也悄悄成為不少訪日旅客列入清單的新目標。

這款被日網點名的話題單品，是MUJI無印良品與Lawson通路合作推出的限定商品「護甲潤澤護手霜(ハンド＆ネイルケアクリーム)」，由於僅限日本Lawson便利商店販售，也因此被日媒形容為「隱藏版 MUJI 單品」。

這款產品主打護手、護甲二合一，售價僅548日圓(約台幣120元)，以同時兼顧手部與指甲保養來說，CP值相當高，成分添加膠原蛋白、角鯊烷、神經醯胺與水解蛋白，除了補水保濕，也特別針對容易被忽略的指甲乾燥問題加強修護。

在實際使用感上，日網評測也給出相當一致的好評。不同於冬季常見的厚重型護手霜，這款質地偏向水潤輕盈、宛如化妝水般好推開，吸收速度快，塗完後立刻滑手機、用電腦也不會留下油印；氣味則是清新的柑橘香調，帶有療癒感，不會過於濃烈。對於白天頻繁洗手、需要反覆補擦的人來說，使用門檻相對低。

