冬天離不開光腿神器、保暖襪？OL穿一天慘進急診 醫示警「3現象要立即脫掉」

寒冬時節，許多女性仍希望兼顧美觀與保暖，「光腿神器」因此成為近年熱門單品。不過醫師提醒，若長時間穿著過於緊身的保暖褲襪，恐對下肢血液循環與神經造成壓迫，反而埋下健康風險。

根據《NOW健康》報導，一名28歲王姓上班族為了參加公司年終尾牙，特別選擇短裙搭配加厚膚色褲襪，從下午一路穿到晚上。起初僅感覺雙腿略為緊繃，未料用餐期間逐漸出現明顯痠麻，疼痛感持續加重，最終被送往醫院檢查。經醫師評估後發現，王姓女子的不適與褲襪尺寸過小、長時間緊密包覆腿部有關。

過度緊繃的衣物壓迫到下肢靜脈回流及周邊皮神經，導致循環受阻，進而引發疼痛與麻木感。台安醫院心臟血管外科醫師廖冠豪表示，靜脈系統負責將血液與代謝廢物送回心臟，若腰部或大腿長時間受到壓迫，血液回流效率下降，體液容易滯留在下肢，便可能出現痠脹、麻木、沉重感等症狀。

若情況持續，除了影響末梢循環、造成手腳冰冷外，也可能因局部悶熱潮濕，引發皮膚搔癢、過敏，甚至增加私密處感染的機率。

保暖褲襪怎麼穿才安心？

廖冠豪提醒，選購保暖褲襪時，應以「尺寸合身、材質透氣」為首要原則，切勿為追求顯瘦效果而刻意挑選過小尺碼。穿著後若出現勒痕明顯、皮膚發白、麻木或緊繃不適，都是身體發出的警訊，應立即更換較寬鬆的衣物。

此外，即使是合身的褲襪，也不建議整天連續穿著。返家後可改穿寬鬆居家服，並適度活動雙腿，幫助血液循環恢復正常。

特定族群更需提高警覺

醫師也特別提醒，本身有靜脈曲張、周邊血管疾病或下肢關節問題的民眾，更應避免長時間穿著緊身衣物。冬季保暖可採取「層次穿搭」，內層選擇柔軟、透氣材質，外層加強防風與保暖，才能在兼顧美觀的同時，也守住健康底線。



