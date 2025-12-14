冬天電費不減？能源署揪出家中偷電設備

▲能源署點名5大隱形耗電電器，提醒民眾用小動作就可以省下許多電費。（圖／翻攝自臉書粉專《經濟部能源署》）

[NOWnews今日新聞] 時序進入冬天，不少人以為脫離夏季電費以及不開冷氣，電費就會比較減少，不過，經濟部能源署在臉書發文提醒，家中還是有待機的「偷電設備」，即便耗電量看似不大，但長時間累積後，電量也會不知不覺流失。

能源署表示，最簡單的判斷方法，就是插著電會亮燈的電器，像是電視、電腦、冰箱、冷氣、電扇等，這些都有「待機電力」。雖然耗電量不大，但長時間累積下來，電力就會在不知不覺中流失 。

那麼民眾該如何做節省電力呢？能源署指出，冰箱不能拔插頭，但是可以讓電腦每天晚上關機休息，冬天不用冷氣時，可以拔掉插頭；出門旅遊幾天幾週，也別忘了關閉電視電源；使用有開關的延長線，睡前順手關閉延長線電源，也能節省用電。小小動作，就能減碳、省荷包！

此外，台灣電力公司也發文表示，「不論你住在哪個城市，總是會怕浪費電」，因此整理出普遍家中的兩大類「吃電怪獸」。

第一類是需要長時間保溫或加熱的「穩定進攻型」，包含電鍋、電熱水瓶和儲熱式電熱水器，對付它們的方式是加裝定時器避免長時間保溫，或選購能源效率1級的家電。

第二類是利用待機電力悄悄耗電的「低調隱藏型」，如電視機上盒、音響和印表機，對抗方法是改用有獨立開關的插座，不使用時切斷電源。

台電特別強調，不同類型吃電怪獸可以運用不同的對戰方式，但是有個必殺絕招，無論哪種電器，只要長時間不用，確實關閉電源並拔掉插頭，小動作就可以省電省錢又安全。

