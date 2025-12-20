冬天靠一招防止體重暴衝！減重醫：只要一秒就能達成

（記者洪承恩／綜合報導）寒流一波波來襲，不少人為了省電費選擇不開暖氣，但減重醫師蕭捷健提醒，室內太冷不只容易讓體重失控，還可能增加高血壓與中風風險。他指出，只要一個短短一秒鐘，將室內的溫度調高，就能讓大腦「誤以為春天來了」，有效阻止冬天囤脂肪的惡性循環。

蕭捷健說明，研究發現臥室溫度若維持在20至25度之間，可降低約26%的中風風險；若長期讓室溫保持在18度以上，高血壓發生機率甚至能減少一半。他也引用日本慶應義塾大學伊香賀俊治教授的研究指出，室溫每低於18度1度，大腦血管年齡就可能老化2歲。

廣告 廣告

示意圖／醫師分享防止冬天體重暴衝的方法，只需要一秒就能達成。（擷取自免費圖庫Pixabay）

示意圖／醫師分享防止冬天體重暴衝的方法，只需要一秒就能達成。（擷取自免費圖庫Pixabay）

不少家庭長輩習慣冬天不開暖氣，認為這樣比較省電，但蕭捷健直言，室溫過低反而會啟動身體的「求生模式」。當大腦感覺到寒冷，就會誤判進入冰河時期，進而下令囤積脂肪，導致熱量攝取不自覺增加約13%。

他形容，這也是為什麼天冷時很少有人會想吃清淡沙拉，反而特別渴望麻辣鍋、炸物等高熱量食物，讓原本的減重努力功虧一簣。即使打了瘦瘦針，只要環境過冷，效果也可能大打折扣。

示意圖／醫師分享防止冬天體重暴衝的方法，只需要一秒就能達成。（擷取自免費圖庫Pixabay）

此外，低溫還容易引發水腫與高血壓。天冷時血管收縮，加上重口味飲食導致鈉攝取過多，水分排不出去，整個人看起來「又腫又重」。這也是冬季心肌梗塞與中風案例明顯增加的重要原因之一。

蕭捷健也提醒，室溫過低會影響睡眠品質。頻繁夜尿導致睡眠中斷，進而讓壓力荷爾蒙皮質醇上升，這種荷爾蒙會分解肌肉、加速腹部脂肪堆積，形成「越省電、越變胖」的惡性循環。

他最後建議，與其為了省幾百元電費，不如將暖氣調到約23度，讓身體安心、不必啟動囤脂機制。只要家中溫度計顯示低於18度，就該果斷按下暖氣鍵，才能守住健康與體態，不讓冬天成為變胖與心血管風險的高峰期。

更多引新聞報導

最新死傷！北捷中山站隨機砍人 送醫與死傷一次看

北捷殺人犯張文家人現身！父母表示：兩年多沒聯絡了

