冬天飛日本 除了保暖還要做1事 苦主曝慘痛經驗

冬天首波大陸冷氣團殺到，除了台灣氣溫驟降，較北邊的日本、韓國同樣冷吱吱，有網友提醒，最近若有前往日本的安排，除了保暖衣物一定要備齊外，最好還要記得買「旅遊不便險」，並透露他12日要從日本返台時，就因為大雪的關係，班機延誤了4小時才起飛。

一名女網友昨（13）日在Threads表示，下周即將前往日本北海道獨旅，雖然很興奮，但因為這幾天天氣明顯降溫，想知道要怎麼穿才足夠保暖，也希望到時候航班可以順利一點。

不少網友看完後建議「下周北海道應該會冷爆」、「現在人正在札幌，發熱衣、羽絨外套、毛帽、圍巾、口罩全都用上了」、「我覺得衣服不用穿太多，但重點是要可以防風」、「新聞是說下周會回暖，應該不用太急著買」、「建議要好穿脫，室內暖氣都開很強」、「防風、方便穿脫的最重要，朋友穿兩件發熱褲，結果室內熱到流汗又不方便脫」。

也有網友指出，「不要穿一般運動鞋，碰雪濕掉全身都會超冷」、「雪靴很值得買一雙」、「建議直接到當地買一雙便宜的靴子」、「鞋子一定要防水、止滑的，不然會跌得很慘」。

也有人提醒，除了穿衣服要保暖外，最重要的是要記得買旅遊不便險，「昨天從北海道回來的我，因為下大雪無法飛，班機延誤了4小時」。

