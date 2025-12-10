冬天養狗需要注意的「五個重點」！千萬不可忽視牠們的健康狀況

火報記者 洪瑜蓉 / 綜合報導

你是不是也曾在冬天看過家裡的狗狗縮成一團，冷到不斷發抖，或是散步時走沒兩步就想往你懷裡鑽？當天氣變冷時，狗狗的身體調節能力其實沒有我們想像的那麼強，尤其是小型犬、短毛犬以及年紀較大的毛孩，如果想讓牠們平安又舒服地度過冬季，以下五個重點一定要特別注意。

一、保暖最重要

冬天氣溫驟降時，狗狗可能因為寒冷而發抖、蜷縮，活動量下降，尤其是短毛犬、幼犬與老犬的體溫調節能力差，更需要主人協助保暖，因此為牠們穿上合適的保暖衣，在家中各處多鋪厚墊子，都是能幫助狗狗維持體溫的重要方式。

二、洗澡頻率拉長

天冷時洗澡頻率過高會讓狗狗皮膚乾燥，造成抵抗力下降，建議適度拉長洗澡間隔，必要時使用乾洗或濕紙巾代替，而且在每次洗澡後，都一定要把毛吹到完全乾燥，以避免狗狗皮膚出現發炎或著涼感冒的情況發生。

冬天是慢性病容易惡化的季節，要特別留意狗狗的狀態並視情況就醫

(示意圖/Unsplash)

三、減少外出散步

冬天散步時冷風刺骨，會使狗狗的爪墊容易乾裂，身體也會更容易散失熱量，建議飼主縮短散步時間，並幫牠們穿上保暖衣，必要時可加狗狗鞋或護爪膏，以減少凍傷與地面冰冷造成的不適。回家後也記得幫牠們擦乾腳腳，隨時保持溫暖。

四、飲食與水分要調整

天氣冷時狗狗的熱量消耗增加，部分毛孩會變得更容易肚子餓，飼主們可以適度增加食量，或改成溫熱的食物來提高食慾，此外也需注意補水，將家中的飲水器放在溫暖位置或提供微溫的水，都能幫助狗狗增加飲水量。

五、注意身體健康

冬天是慢性病容易惡化的季節，低溫會加劇狗狗的關節疼痛，甚至對牠們的心臟與呼吸系統造成負擔，如果狗狗開始出現不太想動、站起來很慢、走路僵硬，或者咳嗽、喘氣等症狀時，要特別留意並視情況就醫。