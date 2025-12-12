冬天首波冷氣團週六晚南下 週日到週一清晨最冷

台北市 / 林彥廷 綜合報導

中央氣象署今（12）日於臉書粉專「報天氣 - 中央氣象署」上發文表示，冬天首波冷氣團，週六晚南下，週日到週一清晨是最冷的時候，中部以北及東半部全天涼冷；南部日夜溫差較大，提醒民眾留意保暖工作。

氣象署表示，週五、週六 (12/12-12/13) 水氣偏多，桃園以北、東半部有局部短暫雨，尤其北海岸、宜蘭及大台北山區陰雨，易有局部大雨。週六新竹地區及苗栗至嘉義山區也有局部雨。

氣象署提到，週日至下週一 (12/14-12/15)冷氣團影響，明顯降溫，週日中部以北及東半部整天偏冷，南部早晚也偏冷。週一清晨將達到最冷，中部以北、宜蘭及金馬低溫約12-14度，空曠地區或近山區可能更低，南部、花東及澎湖約14-17度。

氣象署指出，好消息是天氣逐漸轉為「乾冷」，各地大多是晴朗的好天氣，只有東半部地區、14日的中部以北山區有零星雨。而週一白天因太陽照射，高溫回升，因此日夜溫差大，請留意溫度調整穿著。

氣象署提醒，還有幾點也要注意：海邊強風大浪：海邊活動請注意安全。高山路況，週六晚至週日中部以北3500公尺左右或以上高山路面結冰、零星降雪，行車留意。「冬衣大衣準備好，週末要派上用場啦！」

