冬天騎車怎麼穿才保暖？內行人教５招不怕冷，網友狂推「這件」防風效果最強

大陸冷氣團侵襲，氣溫驟降讓民眾倍感困擾，尤其是每日仰賴機車代步的上班族更是苦不堪言。面對刺骨寒風，如何在騎車途中保持溫暖成為熱門話題。一名熱心網友先前在論壇分享了５項實用的機車族保暖技巧，從裝備選擇到穿衣策略都有詳細說明，引發廣大機車族熱烈迴響。

冬天騎車怎麼穿才保暖

一名網友在Mobile01論壇發表文章，詳細說明了天冷騎車通勤的５項保暖要點。首先，他建議出門前先飲用幾口熱開水或熱咖啡，讓身體從內部開始暖和。接著在裝備部分，務必要配戴手套避免手部凍僵，然後安全帽推薦選用全罩式設計，同時也要配戴口罩，能有效阻擋冷風直接吹襲臉部。

廣告 廣告

冬天騎車外套推薦

在服裝搭配方面，原PO特別強調外層防護的重要性。他指出，無論內部穿著多少層衣物，最外層的外套必須具備良好的防風功能，最好是立領設計，能夠完整保護頸部區域，避免冷風從領口灌入。

網友分享騎車保暖方法

文章發布後，吸引大批網友分享個人保暖心得，「洋蔥式穿法要合身，不要寬鬆，曾經穿了名牌飛行夾克，裡面與衣服間空隙大，保暖效果很差」「戴圍巾，冷風不會從脖子灌。手套建議使用騎大重機用的防摔手套，這類手套多數較抗摩擦且較不會影響操作機車的手感」「穿上防風外套後，加一層脖圍（脖套）真的差很大，暖很多，手部不管戴哪種手套都會多少有點擋風的作用」「黏貼式的暖暖包，出門前貼肚子與後背部，讓你溫暖一整天」。

機車族力推雨衣

其中雨衣的討論熱度最高，許多經驗豐富的機車族都推薦雨衣作為最簡單有效的保暖方案，認為其防風效果顯著且價格親民，「騎機車穿雨衣，防風保暖效果最好」「發熱衣＋防風外套＋雨衣」「簡易保暖法就是雨衣，這招超保暖的，就是醜了點而已」「穿雨衣、戴手套和口罩就夠了」「雨衣、雨褲能檔住冷冽的寒風」。

▲雨衣的防風效果佳。（示意圖，圖片來源：shutterstock達志影像）

更多食尚玩家報導

年前領大紅包！這縣市普發現金6000元，65歲以上再加碼千元春節禮金

冬天一直被電到超崩潰！專家教４招擺脫靜電困擾，這材質衣服最安全

全球最安全航空公司排名！台灣「１航空」擠進前10名，廉航榜單也出爐

１月LINE免費貼圖６款！新年快樂＋馬年祝福快收下，全聯福利熊一鍵下載用半年



本文由食尚玩家授權報導，未經同意禁止轉載，點此查看 原始文章