冬天骨折風險飆升！髖部骨折發生率比夏天高20％ 醫師曝原因與「它」有關

冬天除了要小心心血管疾病急性發作之外，也要注意骨折風險！振興醫院神經外科主治醫師鐘子超表示，根據統計，台灣髖部骨折發生率全年最高的時間就在每年的1－3月，比夏季高出20％，提醒民眾要留意，特別是骨質疏鬆的患者。

為什麼冬天骨折風險比夏天高？

冬天骨折發生機率比夏天高，原因與日照時間有關。鐘子超醫師指出，維生素D是提升骨密度的關鍵，但人體維生素D的來源有80％來自陽光，冬季氣候濕冷，日照時間較短，會導致維生素D不足，進而影響骨骼健康，此時若跌倒容易引發骨折。

尤其是骨質疏鬆症患者，一旦跌倒骨折可能會長期臥床，增加失能、併發症發生的風險。中華民國骨質疏鬆症學會指出，統計資料顯示，老年人髖關節骨折後的一年，約有十分之一的比例仍在臥床，而且僅有約半數患者能恢復至骨折前的功能狀態。

預防骨質疏鬆光補鈣不夠 醫師籲做好「這些」存骨本

根據國健署資料顯示，在台灣65歲以上的民眾，約每7人就有1人罹患骨質疏鬆症，而且女性比例高於男性。骨質疏鬆已是目前不容忽視的重要健康議題，除了要補鈣預防外，鐘子超醫師提醒，也應搭配維生素D的攝取、適度的運動及良好的生活習慣，才能有效維持骨骼健康。





民眾千萬別等到骨折才開始重視骨骼健康，存骨本應越早越好，年輕時就要開始補充足夠的鈣質、維生素D，並養成規律運動及良好生活習慣，才能為未來打下穩固的骨本基礎。

有2情況應提高警覺 及早就醫評估骨質疏鬆症

另外，鐘子超醫師指出，停經後的女性與70歲以上男性要特別注意，即使沒有症狀，建議也應定期接受骨密度檢查，掌握自身骨骼狀況，此外民眾平時也要留意自己身體的變化，若有以下情況應提高警覺，及早就醫評估：

不明原因下背痛、腰痠背痛

兩年內身高縮短約2公分

目前，骨質疏鬆除了透過營養補充、調整生活習慣改善外，也有藥物可進行治療。鐘子超醫師表示，治療藥物包括雙磷酸鹽類、雌激素受體調節物、單株抗體及骨質合成藥物等，民眾可與專科醫師討論，選擇適合的治療方式，積極配合治療，才能及早控制病情，保有生活品質。



