冬天髖部骨折 比夏天高２成 主因日照不足
記者傅希堯∕台北報導
振興醫院神經外科主治醫師鐘子超指出，統計台灣地區民眾1-3月的髖部骨折發生率為全年最高，更較夏季高出20%，造成這個現象的主因是日照不足引起，因冬季日照短，導致人體維生素D補充不足，進而影響骨骼健康。
中華民國骨質疏鬆症學會統計指出，老年人髖關節骨折後的1年，約有1/10仍持續臥床，僅約半數患者能恢復至骨折前的功能狀態。另外，國民健康署資料顯示，台灣65歲以上民眾中，約每7人就有1人罹患骨質疏鬆症，女性比例更高於男性，且隨年齡增長而增加。
台灣地區已邁入超高齡社會，65歲以上人口將超過450萬人，骨質疏鬆症的盛行率隨著人口老化將逐日漸增，已成為不容忽視的重大公共衛生議題。
鐘子超表示，骨鬆在早期通常是沒有明顯症狀，有些中高齡患者可能僅出現身高變矮、駝背等外觀的改變，因此容易被忽略。然而，一旦跌倒或彎腰搬重物，就可能引發骨折。骨折所造成的疼痛、臥床與失能，會大幅影響生活品質與自理能力。
鐘子超說明，提升骨密度關鍵是維生素D，人體維生素D來源80%來自陽光，台灣冬季氣候濕冷，再加上冬季日照時間確實較夏季短暫，導致維生素D攝取不足，進而影響骨骼健康。
鐘子超指出，預防骨質疏鬆僅靠鈣質仍嫌不足，應搭配維生素D的攝取、適度的運動及良好的生活習慣，才能有效維持骨骼健康。特別是停經後的女性與70歲以上男性，即使沒有症狀，也建議應定期接受骨密度檢查，以掌握骨骼狀況。
鐘子超表示，除了定期檢查，平時也要留意身體變化。若出現不明原因的下背痛、腰痠背痛，或在兩年內身高縮短約2公分，就應提高警覺，及早就醫。
鐘子超強調，骨質疏鬆是老化過程的一部分，維持骨骼健康應愈早愈好，年輕時就開始補充足夠的鈣質與維生素D，並養成規律運動及良好生活習慣，才能為未來打下穩固的骨本基礎，才能在年老時依然挺拔有力、自在生活。
