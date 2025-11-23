冬天高熱量飲食 引爆偏頭痛

奇美醫院偏頭痛病友會10年不間斷，透過經驗分享從生活層面提升對抗偏頭痛的能力，打造醫病交流平台。（記者汪惠松攝）

記者汪惠松∕台南報導

15歲林姓少女平時愛吃巧克力、甜食，又常不按時用餐、長時間空腹，長期飽受偏頭痛困擾，發作時像電鑽在腦中鑽，伴隨噁心、畏光與怕吵，痛到完全無法思考畏懼上學。醫師診斷確診為青少年偏頭痛，以急性期止痛藥與預防性藥物雙軌治療，透過多重整合照護，林女終於重返正常學習節奏，參與社團與朋友互動。

奇美醫院神經內科主任楊浚銘表示，許多偏頭痛病友會發現在冬天發作的頻率或強度似乎增加了。這與氣溫驟降和氣壓變動有關，進而誘發或加劇頭痛。

此外，冬天的飲食習慣也可能是個隱藏的地雷。楊浚銘說，為保暖和過節，民眾可能攝取過多高熱量、高刺激性的食物，像是紅酒、巧克力、乳酪、部分人工甜味劑或過量的咖啡因等，這些都是已知偏頭痛常見誘發因子，不過每個人的地雷不同，也並非要求全面禁食，而是要找出屬於自己的地雷。

因此，在享受冬季美食同時，偏頭痛病友應建立飲食紀錄，留意特定食物是否會引爆頭痛，並保持均衡飲食與充足睡眠，以穩定病情。

楊浚銘指出，偏頭痛不是大人的專利。少年的偏頭痛有時症狀會比較不典型，例如頭痛時間較短等，家長與老師常誤以為只是「壓力大」或「太累」。提醒民眾如果孩子頭痛是周期性、中重度、影響日常生活，且常伴隨畏光、怕吵，務必帶至神經科或神經內科就醫，及早診斷治療，有效控制病情。

楊浚銘說，面對偏頭痛最好的策略不是「戰勝」它，而是學會「與它共處」，傾聽身體的聲音才能真正掌握偏頭痛的主導權。

楊浚銘表示，偏頭痛是一種慢性神經系統疾病，它影響的不只是「頭」，更牽動整體生活品質。奇美醫院自2015年起（疫情期間除外），已連續10年舉辦偏頭痛病友會，此次吸引近50位病友與家屬參與，內容涵蓋青少年偏頭痛、飲食地雷、運動等議題，並加入病友實際經驗分享，幫助病友跳脫「吃藥止痛」單一模式，從生活層面全面提升對抗偏頭痛能力，找回被頭痛偷走的日常生活。

期待藉由偏頭痛病友會建立一個醫病交流平台，讓病友不僅學會「止痛」，更能學會「預防」與「共存」。