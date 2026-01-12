冬天高風險時刻曝光！醫列「3情況」示警：嚴重恐中風、猝死

生活中心／張尚辰報導

黃軒提醒，洗澡是冬季與溫差變化時期的高風險時刻。（圖／資料照）

近期氣溫回升，但日夜溫差仍大。醫師黃軒提醒，真正威脅健康的往往不是單純低溫，而是短時間內劇烈的「溫差變化」，可能增加心血管疾病與中風風險，民眾切勿因氣溫回升而鬆懈保暖。

黃軒今（12）日在臉書粉專「黃軒醫師 Dr. Ooi Hean」指出，常見的情況包括清晨因輻射冷卻而氣溫偏低，中午又迅速回暖，身體需在短時間內頻繁適應溫度變化，容易對自律神經造成負擔。當交感神經瞬間被刺激，可能引發血管急速收縮、血壓短時間升高，進而增加心臟與腦部負荷。

根據多項研究分析顯示，日溫差增加，與心血管事件風險呈現顯著相關。研究指出，日溫差每增加1°C，心血管住院風險約上升0.7%。台灣研究也發現，當日溫差超過夏季8.5°C或冬季11°C時，心血管急診與住院案例明顯增加，瑞典全國性研究亦顯示，氣溫短時間上升與心肌梗塞住院風險增加有關。

另外，根據病例交叉研究發現，日間氣溫突然上升超過6°C，缺血性中風風險增加逾一倍，若日間氣溫突然下降超過14°C，出血性中風風險同樣顯著上升，若短期內氣溫每變化1°C，缺血性中風發生率亦會隨之提高。

黃軒說明，心臟與腦部對溫差特別敏感，因其最害怕「血流變化過快」、「血管瞬間收縮」，以及「血壓劇烈震盪」。臨床觀察發現，心肌梗塞、心律不整、中風甚至猝死，皆可能與短時間內氣溫劇烈波動有關，且不僅限於高齡者或慢性病患者。

他也特別提醒，洗澡是冬季與溫差變化時期的高風險時刻。從寒冷環境進入熱水中，血管先收縮後快速擴張，可能造成血壓劇烈波動，導致心腦供血不穩，增加突發意外風險。

對於高血壓、心血管疾病、糖尿病患者，或有抽菸、長期熬夜與壓力大等族群，更應提高警覺，當溫差超過10°C時，收縮壓可能在短時間內上升5至15mmHg，對高風險族群而言，已足以誘發嚴重心腦血管事件。

黃軒建議，真正的保暖不只是多穿衣服，而是降低溫差對身體的衝擊，包括起床後先在被窩內適應片刻、浴室預先保暖、洗澡水溫避免過熱，以及出門時注意頭、頸、足部保暖，給身體與自律神經足夠的適應時間。

他也提醒，若近期出現疲倦、心悸、頭暈或胸口不適等症狀，切勿輕忽，應及早就醫評估，以免延誤治療時機。

