冬天「冷水洗臉」是大忌！從離開被窩到廁所經歷3段溫差…醫教2招穩血壓：千萬別「補」過頭
強烈大陸冷氣團南下，即使短暫回溫，早晚卻仍偏冷，且日夜溫差大，加上降雨帶來濕氣，讓體感溫度更顯寒冷。花蓮慈濟醫院中醫預防醫學中心主任陳中奎醫師指出，近期門診中因氣溫驟變出現不適的患者明顯增加，症狀不僅限於感冒、咳嗽、頭脹痛、關節痠痛，也可見血壓升高、胸悶等心血管相關問題，顯示寒冷天氣對身體影響不容忽視。
陳中奎表示，當冷空氣來襲時，低溫會使血管收縮、氣血運行受阻，進而影響心血管系統的穩定性。若本身體質偏虛、作息不規律，或患有高血壓、糖尿病、高血脂等慢性疾病，更容易在寒冷與溫差變化中出現血壓波動或不適反應。加上年關將近，聚餐、熬夜與行程增加，若未適度調養，身體負擔往往雪上加霜。
針對大寒時節的健康照護，陳中奎提出兩大保養原則，協助民眾降低寒冷與溫差對身體帶來的衝擊。
第一個重點是「保暖」
氣溫驟降時，人體為了保溫會使血管自然收縮，血壓也因此較容易上升。
中醫認為「頭為諸陽之會」，全身陽氣匯聚於頭面部，天冷容易傷陽，因此只要感覺寒冷就應立即加衣，除了頸部保暖外，頭部也建議配戴毛帽等配件，適當遮蔽有助減少陽氣耗損。
陳中奎也提醒，夜晚容易抽筋的民眾建議睡覺時穿著長褲，避免半夜過冷造成腿部肌肉抽筋。
此外，夜半起床上廁所的時候，務必注意房間與浴廁的溫度差。特別是年長者或是心血管不佳的民眾，從離開被窩、臥室到廁所，會經歷三個不同溫度區域，切記一切動作以慢為主，不可過度快速行動，避免過大的溫差造成血管問題產生。
而且早起盥洗時，也要儘量以溫水盥洗，切勿一起床就碰冷水刺激血管。
第二個原則則是「飲食調理」
陳中奎指出，寒冷天氣下飲食應以熟食、熱食為主，不過也要提防熱湯、熱飲溫度過高，反而可能刺激腸胃，建議以溫開水為佳。
若出現咳嗽、痰多等症狀，更應避免生冷飲食，甜食攝取也宜減量，以免增加腸胃負擔、助長痰濕生成。
隨著年節進補風氣盛行，陳中奎提醒「補得剛好」才是養生關鍵，千萬別迷信偏方或補過頭。常見如十全大補湯等補方，並非人人適合，若本身有糖尿病、高血壓或高血脂等慢性疾病，應先由中醫師進行體質辨證評估，再進行適當調理，才能避免補錯反傷身。
延伸閱讀：
七旬翁血糖值飆300，服中藥3月降到正常值！中醫師大推「1藥膳」有效降血糖：全家大小都能吃
對於寒濕體質、手腳冰冷或末梢循環較差的民眾，陳中奎也分享可居家保養的中藥泡腳方式。
選用桂枝、紅花、艾葉、雞血藤、防風各15克，加適量清水煮沸後倒入泡腳桶，再加入熱水調整水溫至約45至55度，浸泡雙腳至小腿肚位置，約15分鐘即可。
泡腳以身體感到溫暖、微熱為宜，不必泡到大量出汗，以免耗傷正氣。透過溫熱刺激，有助促進末梢循環、祛寒活血，舒緩寒冷帶來的不適。
陳中奎最後提醒，三高患者、心血管疾病患者、年長者或平時血壓不穩定者，在溫差變化明顯的時節應規律量測血壓，並留意頭暈、胸悶、心悸或突然疲倦等警訊。
若不適加劇，甚至出現胸痛、呼吸困難等症狀，應立即就醫。
年關忙碌之際，更應多關心自己與家人的身體狀況，把健康顧好，才能安心迎接新的一年。
點我加入幸福熟齡FB粉專，健康快樂每一天
?用新觀點活出成熟態度，點我追蹤幸福熟齡IG
更多幸福熟齡文章
栽培雙博士花2千萬，老母晚年獨自看診…孝親費夠用卻心很空，哽咽：孩子程度越高，離自己越遠
省了一輩子，退休還在忍？名牌包、爛應酬都多餘…老黑：學會投資「這3樣」買回自由，餘生更安逸
退休不必存千萬！從月薪3萬到財富自由，她這樣打造現金流：拿回選擇權，才是為自己而活的起點
其他人也在看
從105→55公斤零復胖！小禎「雞肉減肥法」爆紅，學會1吃法真的會狂瘦
女明星小禎從初的105公斤一路瘦到55公斤，還能多年維持不復胖，她的減肥方法真的被問爆。不走極端挨餓路線，而是把「吃對蛋白質」做到極致，其中近期討論度最高的就是她親手做的「高蛋白雞肉乾」。不只方便、好女人我最大 ・ 3 天前 ・ 26則留言
你中幾項？台灣「失智年輕化」惡化速度比長者快！「4大徵兆」快就醫
隨著人口高齡化，失智症逐漸成為台灣家庭必須面對的重要健康議題；但臨床發現，失智症並非只發生於高齡族群，近年出現愈來愈多仍在職場、家庭責任最重的「早發性失智症」患者，對個人與家庭造成沉重衝擊。國際權威期刊《JAMA Neurology》研究推估，30至64歲族群中，早發性失智症的標準化盛行率為每10萬人中有119人，換算全球約有390萬患者，值得民眾關注。（記者：簡浩正）三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 3則留言
連喝7天貢丸湯！陸男「膝蓋劇痛」就醫 竟確診尿毒症嚇傻
大陸浙江省一名40歲男子，近日因膝蓋劇烈疼痛就醫，經檢查竟被確診為尿毒症，醫師追查病史發現，該男子曾連續一週每天吃路邊販售的貢丸湯，疑因長期攝取高嘌呤濃肉湯，導致痛風急性發作，並加速腎功能惡化。中天新聞網 ・ 1 天前 ・ 16則留言
瘦瘦針出事了？英國通報逾千例胰臟炎 疑涉17死
英國藥品和醫療產品監管署(MHRA)29日更新藥物安全指引，針對包含「猛健樂(Mounjaro)」、「週纖達(Wegovy)」與「胰妥讚(Ozempic)」等GLP-1類減肥與糖尿病藥物發布警示，提醒存在誘發嚴重急性胰臟炎的風險。中天新聞網 ・ 17 小時前 ・ 1則留言
譚敦慈爸罹糖尿病40年 眼、腎、心都健康！3招擺脫糖尿病遺傳
誰說糖尿病久了一定會有併發症？無毒教母譚敦慈曝父親罹糖尿病40年，離世前眼睛和腎都維持得相當良好，也沒有心血管的併發症。她揭祕爸爸的控糖祕訣，除了飲食很自制、注意抓分量以外，而且很多年前就有先吃蛋白質健康2.0 ・ 1 小時前 ・ 發表留言
減肥根本最強醫美！《人之初》馬思純狂瘦25公斤美到認不出，全靠1關鍵飲食法
陸劇《人之初》一開播就話題不斷，馬思純不只演技再進化，整個人狀態也被狂讚「回到顏值巔峰」。身高170公分的她，過去因情緒與治療需要服用激素藥物，體重一度飆到80多公斤，圓潤身形讓她承受極大壓力。為了健女人我最大 ・ 2 天前 ・ 1則留言
44歲女律師搭機靠母肩膀小睡再也沒醒來 驗屍揭離奇死亡真相
根據外媒《紐約郵報》報導，44歲美國女律師格林去年4月30日與母親一同搭乘達美航空，從美國明尼蘇達州要飛往英國倫敦，這趟航班預計時長約7個半小時。格林登機不久後，就靠著母親的肩膀睡著，但途中她都沒有醒過來，直到空服員發現格林昏過去，才發現大事不妙。當時格林在機...CTWANT ・ 1 天前 ・ 4則留言
獨家／男喝7天「貢丸湯」竟尿毒症？醫揭「驚人真相」：1器官早壞了
中國浙江省一名40歲痛風患者，連續一週喝貢丸湯，感到膝蓋劇烈疼痛就醫，確診為尿毒症晚期。台灣醫師柳朋馳表示，該名患者應該是原本腎功能就很差，因膝蓋劇痛而就醫確診尿毒症，與連喝7天貢丸湯的關聯不大。三立新聞網 setn.com ・ 22 小時前 ・ 3則留言
50歲主管竟失智！3警訊別輕忽 長期睡不好大腦囤毒素
50歲出頭的謝姓男子曾是一名企業精英，3年前開始出現記憶障礙，到後來連語言都出現困難，就醫被診斷為早發型失智症。值得注意的是，謝男並無家族病史或三高問題，卻在壯年時期發病，顯示型失智症可能在無任何預警健康2.0 ・ 1 天前 ・ 3則留言
早餐吃「這個」竟是脂肪囤積元凶！醫推薦超級早餐 穩定血糖和情緒
你是否常常吃完早餐，不到中午就餓到發慌、精神不濟？中醫師王大元指出，這其實是身體發出的警訊！每天的能量泉源都來自腸胃，吃對早餐，不僅能讓你思緒清晰，更是避免脂肪囤積的關鍵第一步。 早餐抓緊7～9健康2.0 ・ 1 天前 ・ 1則留言
瘋搶「瘦瘦針」減肥注意！英接獲千例胰臟炎通報 疑涉17死
在台灣俗稱「瘦瘦針」的GLP-1類減肥與糖尿病藥物，如市面熱銷的「猛健樂（Mounjaro）」、「週纖達（Wegovy）」與「胰妥讚（Ozempic）」，因成效顯著而被許多人視為體態管理的熱門選擇。然而，英國藥品監管機構近日發布最新警示，提醒這類藥物存在誘發「嚴重急性胰臟炎」的小幅風險。根據英國官方自由時報 ・ 18 小時前 ・ 11則留言
蛋黃不再是心血管戰犯！最新研究逆轉認知：無礙心血管 最健康吃法曝光
長期以來，蛋黃因膽固醇含量高，常被視為心血管疾病元兇。然而，復健科醫師王思恒引述最新大型臨床實驗「DIABEGG」指出，蛋黃與血管健康的負面關聯性已獲翻案。研究發現，高雞蛋攝取量（每週逾12顆）與低攝取量（每週不足2顆）的糖尿病患者，其壞膽固醇、血糖及血管發炎指數並無顯著差異。醫師強調，雞蛋中的膽固醇不會直接阻塞血管，「如何吃」與「搭配什麼吃」才是關鍵。建議選擇水煮、蒸蛋等純粹烹調法，並以雞蛋取代精緻澱粉，有助穩定血糖。王思恒醫師呼籲，比起糾結蛋黃，民眾更應專注於「少糖」與「多運動」，才是保護心血管健康的根本之道，糖尿病患者也能安心享用雞蛋。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 發表留言
喝10c.c.「魔法藥水」昏睡到天亮 醫警告3類人別試：小心下面鎖死
近期在社群平台Threads有網友分享，服用10c.c.抗過敏藥物「希普利敏」後，直接昏睡到天亮，把它當作助眠幫手。泌尿科醫師蘇信豪警告，這種「魔法藥水」雖然能讓人很好睡，也可能導致「尿不出來」的窘境，嚴重者甚至需要緊急插尿管治療，呼籲攝護腺肥大男性、高齡長者及青光眼患者切勿隨意服用。太報 ・ 1 天前 ・ 發表留言
48歲女水腫、血壓失控飆高！兇手竟是她每天都吃的「方便午餐」
一名48歲的女性患者，本身就是棉花糖體型，高齡懷孕後飽受妊娠水腫與高血壓之苦，沒想到產後問題依然存在。長期服用降血壓藥的她，某次回診時卻發現水腫突然加劇，連血壓都失控飆高，沒想到源頭竟是她每天都吃的「健康2.0 ・ 1 小時前 ・ 發表留言
快訊／「蒙特樂橄欖油」黑心混裝被抓包！3202瓶全下架 衛生局重罰400萬
今傳出有公司為降低成本、牟取暴利，利用低價芥花油與「蒙特樂橄欖油100%PURE」混充裝瓶，外包裝卻標示「100%PURE橄欖油」，更傳出已賣出2萬箱混充橄欖油、獲利逾千萬。北市衛生局今（29）日證實，融琦國際有限公司販售之「蒙特樂橄欖油100%PURE（規格：2L）」有混充芥花油及標示不實情事，已通知各網路購物平台業者下架該產品，並從重裁處融琦公司新台幣400萬元罰鍰。（記者：簡浩正）三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 18則留言
億萬富翁「重振雄風」猝死手術台 判決結果出爐
億萬富翁「重振雄風」猝死手術台 判決結果出爐EBC東森新聞 ・ 19 小時前 ・ 2則留言
女星懷孕9個月「突大量出血」痛失寶寶！5年前肌瘤手術留後患 急送ICU險喪命
曾演出泰國知名神劇《天生一對》的男星路易斯·斯科特（Louis Scott），原定於本月下旬喜迎家庭新成員，不料卻發生令人心碎的噩耗。他和結縭4年的妻子Noon Ramida於昨（29）日召開記者會，含淚證實痛失懷胎9個月的女兒，Noon更揭露自己因子宮破裂引發大出血，險些命喪手術檯的驚魂過程。姊妹淘 ・ 21 小時前 ・ 發表留言
退休後想用雙腳走遍世界！醫學博士傳授4招練出好腿力，為老後生活加分
你在什麼時候意識到「唉呀！原來我也有了年紀」呢？是走斑馬線突然感覺秒數不夠；還是覺得搭捷運難以保持平衡，特別容易跌倒；或是跟親友散步時，覺得走沒多久就腿痠無力？幸福熟齡 ・ 1 天前 ・ 發表留言
希普利敏是助眠藥水？醫示警「3族群勿用」眼壓飆高恐失明
社群平台Threads近期熱議的抗過敏藥物「希普利敏」雖具助眠效果，但可能引發急性尿滯留，嚴重者需掛急診插導尿管。泌尿科醫師蘇信豪特別點名攝護腺肥大男性、高齡長輩及青光眼患者三類族群應避免服用，青光眼患者恐引發眼壓升高，會有失明風險。中天新聞網 ・ 1 天前 ・ 發表留言
台中蛋雞場染疫雞蛋還能吃嗎？「關鍵1步驟」吃了才安全
台中豐原一家蛋雞場近日出現雞隻大…民報 ・ 1 天前 ・ 3則留言