冬天「冷水洗臉」是大忌！從離開被窩到廁所經歷3段溫差…醫教2招穩血壓：千萬別「補」過頭





強烈大陸冷氣團南下，即使短暫回溫，早晚卻仍偏冷，且日夜溫差大，加上降雨帶來濕氣，讓體感溫度更顯寒冷。花蓮慈濟醫院中醫預防醫學中心主任陳中奎醫師指出，近期門診中因氣溫驟變出現不適的患者明顯增加，症狀不僅限於感冒、咳嗽、頭脹痛、關節痠痛，也可見血壓升高、胸悶等心血管相關問題，顯示寒冷天氣對身體影響不容忽視。

陳中奎表示，當冷空氣來襲時，低溫會使血管收縮、氣血運行受阻，進而影響心血管系統的穩定性。若本身體質偏虛、作息不規律，或患有高血壓、糖尿病、高血脂等慢性疾病，更容易在寒冷與溫差變化中出現血壓波動或不適反應。加上年關將近，聚餐、熬夜與行程增加，若未適度調養，身體負擔往往雪上加霜。

針對大寒時節的健康照護，陳中奎提出兩大保養原則，協助民眾降低寒冷與溫差對身體帶來的衝擊。

第一個重點是「保暖」

氣溫驟降時，人體為了保溫會使血管自然收縮，血壓也因此較容易上升。

中醫認為「頭為諸陽之會」，全身陽氣匯聚於頭面部，天冷容易傷陽，因此只要感覺寒冷就應立即加衣，除了頸部保暖外，頭部也建議配戴毛帽等配件，適當遮蔽有助減少陽氣耗損。

陳中奎也提醒，夜晚容易抽筋的民眾建議睡覺時穿著長褲，避免半夜過冷造成腿部肌肉抽筋。

此外，夜半起床上廁所的時候，務必注意房間與浴廁的溫度差。特別是年長者或是心血管不佳的民眾，從離開被窩、臥室到廁所，會經歷三個不同溫度區域，切記一切動作以慢為主，不可過度快速行動，避免過大的溫差造成血管問題產生。

而且早起盥洗時，也要儘量以溫水盥洗，切勿一起床就碰冷水刺激血管。

第二個原則則是「飲食調理」

陳中奎指出，寒冷天氣下飲食應以熟食、熱食為主，不過也要提防熱湯、熱飲溫度過高，反而可能刺激腸胃，建議以溫開水為佳。

若出現咳嗽、痰多等症狀，更應避免生冷飲食，甜食攝取也宜減量，以免增加腸胃負擔、助長痰濕生成。

隨著年節進補風氣盛行，陳中奎提醒「補得剛好」才是養生關鍵，千萬別迷信偏方或補過頭。常見如十全大補湯等補方，並非人人適合，若本身有糖尿病、高血壓或高血脂等慢性疾病，應先由中醫師進行體質辨證評估，再進行適當調理，才能避免補錯反傷身。

對於寒濕體質、手腳冰冷或末梢循環較差的民眾，陳中奎也分享可居家保養的中藥泡腳方式。

選用桂枝、紅花、艾葉、雞血藤、防風各15克，加適量清水煮沸後倒入泡腳桶，再加入熱水調整水溫至約45至55度，浸泡雙腳至小腿肚位置，約15分鐘即可。

泡腳以身體感到溫暖、微熱為宜，不必泡到大量出汗，以免耗傷正氣。透過溫熱刺激，有助促進末梢循環、祛寒活血，舒緩寒冷帶來的不適。

陳中奎最後提醒，三高患者、心血管疾病患者、年長者或平時血壓不穩定者，在溫差變化明顯的時節應規律量測血壓，並留意頭暈、胸悶、心悸或突然疲倦等警訊。

若不適加劇，甚至出現胸痛、呼吸困難等症狀，應立即就醫。

年關忙碌之際，更應多關心自己與家人的身體狀況，把健康顧好，才能安心迎接新的一年。

