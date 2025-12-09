冬天一到就胸悶、咳不停？醫師警告：這些症狀恐是肺阻塞或氣喘前兆
隨著氣溫轉涼、偏冷，不少民眾開始出現胸悶、咳嗽或走路容易喘的情況。亞東醫院胸腔內科主任鄭世隆醫師提醒，這些看似小毛病的症狀，其實可能是肺阻塞或氣喘的警訊。肺阻塞已列入全球10大死因前3名，但常被忽視，及早檢測對維護呼吸健康相當重要。
鄭醫師指出，肺阻塞患者多因長期吸菸、油煙或粉塵暴露，逐漸出現呼吸困難，常等到走路喘、爬樓梯氣促時才就醫。他分享案例，一名65歲男性長期咳痰，以為只是老毛病，直到肺功能檢查發現已進入中度肺阻塞。經早期治療與肺功能復健後，生活品質明顯改善。
疫情後，亞東醫院門診肺阻塞確診比例從20%上升到約35%，鄭醫師呼籲40歲以上、有吸菸或二手菸暴露者應及早篩檢。
除了肺阻塞，冬季也是氣喘急性發作高峰期。內科部副主任王秉槐醫師表示，天冷、空汙或病毒感染都可能引發氣管收縮，導致胸悶、咳嗽、呼吸急促。他分享一名42歲女性患者，季節交替時偶爾咳嗽，去年冬天因寒流與感冒引發嚴重氣喘，幸好經規律用藥與生活調整後，冬天活動耐受度大幅提升。
鄭世隆醫師提醒，咳、痰、喘不是老化必然現象，也不是小問題，早一步篩檢才能早一步防止病情惡化。
更多鏡報報導
冬天濕疹抓不停！居然是洗澡洗太乾淨 醫師教你正確清潔保護皮膚
不是每天多走路就好！醫學證明這樣走，健康效果強5倍
下背痛到不敢彎腰、不想動？醫師教你3招超有感止痛放鬆
其他人也在看
吃雞胸肉和花椰菜減肥 女網紅「胰臟全爛」險亡！醫嘆：一堆人錯了
以為多吃水煮餐就能健康？這起案例可要注意。一名中國女網紅為追求快速瘦身，在半年內採用「水煮雞胸肉加花椰菜」的單一飲食法。然而，這種錯誤方式並未帶來健康，反而害她劇烈腹痛，送醫後竟被診斷出胰臟大面積壞死，差點喪命！三立新聞網 setn.com ・ 21 小時前 ・ 33
74歲女癌末「長數百顆腫瘤」！2個月全消失 只靠「1治療」創奇蹟
一名74歲的女性肝癌患者，在短時間內長出上百顆腫瘤，且肝臟腫瘤長至18公分大，身體極為虛弱、嚴重呼吸困難。後續她於陽明交通大學附設醫院進行化學治療，在短短2個月內，體內腫瘤幾乎消失不見，身體逐漸康復且還能活動自如，恢復生活能力。三立新聞網 setn.com ・ 19 小時前 ・ 49
桃園「92班停課」！全台破萬人求診、9人病逝 專家示警：1病毒爆發了
台灣腸病毒疫情持續升溫！疾管署最新資料顯示，全台已進入流行期，不僅每週都有破萬人因腸病毒到門、急診求醫，今年更累計19名重症、9人不幸病逝。其中以「伊科病毒11型」威力最強，新生兒感染後惡化速度更是快得讓人措手不及。桃園市更連 5 週超過流行警戒線，已有 92 個班級宣布停課。三立新聞網 setn.com ・ 29 分鐘前 ・ 發起對話
25歲女為瘦身「半年天天吃水煮餐」 劇烈腹痛就醫才知慘了：胰臟已大面積壞死
想快速瘦身的朋友注意了！大陸一名25歲女網紅為了短期減重，半年來每天只吃水煮雞胸肉和青花菜，結果因劇烈腹痛送醫，檢查發現胰臟已大面積壞死。醫生警告，減重不是「吃得越少越好」，錯誤方法可能傷身，健康永遠比體重數字重要。姊妹淘 ・ 3 天前 ・ 18
心臟名醫揭迷思：絕不再碰的一種飲料
田納西州浸信會紀念醫院(Baptist Memorial Health Care)心臟科名醫亞拉諾夫(Dmitry Ya...世界日報World Journal ・ 1 天前 ・ 32
30歲上班族自己煮「越吃越胖」！營養師見菜單搖頭：鈉含量爆表
不少人為了健康選擇自己煮飯，但選材不當恐越吃越傷身。營養師方慈聲分享，一名30歲上班族來到門診諮詢，強調他自煮半年後，腰圍竟增加5公分，檢查菜單後才發現問題所在，他選的食材包括冷凍炒飯、醬燒豬肋排及火鍋湯底等，都屬於調味重的食物，光是一餐就鈉含量超標。三立新聞網 setn.com ・ 16 小時前 ・ 6
胎兒「子宮內消失」找不到！醫見「寄生在媽媽肝臟」急瘋：致死率高90倍
國際中心／綜合報導懷孕期間最擔心發生意外，近期中國陝西省西安市傳出一名40歲女子，由於月經晚了50天沒來，就醫檢查一抽血結果顯示自己「懷孕了」，但照超音波卻沒看到一點點懷孕跡象，擴大範圍檢查才在「肝臟」找到胚囊，經診斷發現，該女遇到危險度極高又罕見的子宮外孕「肝臟」腹腔妊娠情況。民視 ・ 1 天前 ・ 2
有感冒症狀提早吃藥更快好？醫給答案了 真相讓一票人傻眼
小時候，電視裡常播一個洗腦廣告：感冒用XX～用XX～咳嗽用XX～用XX～痠痛疲勞用～XX～有感冒前兆，提早用XX，以免二次感冒……相信大家都很熟悉！ 醫學無二次感冒用詞 無適當處置導致症狀加劇 傑足先登 傑登醫師說，一直想不透——「二次感冒」到底是什麼？印象中後來有改版，把二次感冒拿掉了。其實，這是廣告的行銷話術，醫學上並沒有「二次感冒」這個名詞。感冒是病毒感染，通常會自然痊癒；如果沒好好休息、睡眠不足、營養不均衡，症狀有時會持續個一兩週，或是又接觸到其他病毒，症狀加重或重複出現。廣告把這種「拖很久、或又被感染」的情況，包裝成是因為沒早點吃藥的緣故，導致了「二次感冒」，好讓大家覺得必須提早吃藥，而且一定要買XX來吃。 提早吃感冒藥不會影響病程 多休息、均衡飲食才好得快 傑登醫師強調，提早吃藥不會好得比較快，也不會預防二次感冒。症狀輕微時，提早吃感冒藥其實不會影響病程。而一般感冒是自限性疾病，也就是靠自身免疫力好起來的，充分休息、補充水分、均衡營養就多能痊癒。此外，感冒藥只是讓症狀緩解些，也就是讓身體舒服點，能好好休息吃飯，讓免疫力正常發揮用的。傑登醫師提醒，若變嚴重，如出現高燒、呼吸困常春月刊 ・ 1 小時前 ・ 發起對話
57歲徐曉晰逆齡瘦身大公開！9種吃不胖食物，不節食也能輕鬆瘦、皮膚亮到發光
57歲的徐曉晰，曾是MTV音樂頻道知名VJ，即使淡出演藝圈多年，身材依舊纖細緊實、肌膚光澤感滿分。她大方公開9種「吃不胖食物」，不靠節食也能維持好身形，現在就跟著她學聰明吃法！ 徐曉晰親授吃對食物也女人我最大 ・ 3 小時前 ・ 1
隔夜西瓜有毒？4種食物絕對不能隔夜吃！涼拌小黃瓜、溏心蛋都上榜
隔夜食物到底安不安全？胸腔暨重症專科醫師黃軒表示，許多人擔憂「隔夜」食物和飲水的安全性，常受網路謠言影響而過度恐慌。事實上，大多數隔夜食物只要妥善保存，仍可安全食用，但有4種食物隔夜後風險顯著增加，需健康2.0 ・ 3 小時前 ・ 發起對話
懷孕卻不見胎兒！檢查驚見「寄生母親肝臟」 醫：致死率90倍
近日，中國陝西省西安市一名40歲的女子，因停經50天前往醫院檢查，抽血確認已懷孕，但醫生透過超音波進一步檢查，卻未在子宮及輸卵管周圍找到孕囊，持續追查後竟發現，孕囊出現在該女子的肝臟表面。對此，專家說明，這屬於極為罕見的「肝臟妊娠」，是一種高危且罕見的子宮外孕類型，危險性極高。三立新聞網 setn.com ・ 23 小時前 ・ 發起對話
「這1鍋底」以為清淡，竟比奶鍋更肥！ 營養師揭「驚人真相」：藏油、藏糖、還先爆炒
雖然說台灣人吃鍋不分季節，但冬天吃鍋特別療癒！尤其很多愛喝湯的人，最喜歡那種滑順濃郁的湯頭，一不小心就喝了好幾碗，但可要注意了，火鍋湯底可是隱藏版的熱量地雷，一碗下肚，不只熱量飆高，連油脂、鈉含量都爆表。 有些鍋底看起來清淡 卻暗藏高油高鹽陷阱 ▲紅燈區（高油高鹽，盡量不選）這些湯底油脂與鈉含量高，熬煮越久越濃稠，熱量加乘不知不覺就破表•麻辣鍋 810 kcal•起司牛奶鍋 305 kcal•酸菜白肉鍋 375 kcal•番茄鍋 415 kcal•叻沙鍋 412 kcal•沙茶鍋 285 kcal ▲黃燈區（中等熱量，偶爾吃就好）想吃有味道又不太負擔，可以偶爾選，但還是建議控制湯量，才不會攝取過多鈉•牛奶鍋 210 kcal•南瓜鍋 165 kcal•藥膳鍋 170 kcal•石頭鍋 160 kcal•泡菜鍋 160 kcal ▲綠燈區（負擔較低，優先選）這類湯底較清爽且負擔低，特別推薦想控油控鹽的族群優先選擇•昆布鍋 35 kcal•菌菇鍋 80 kcal•胡椒豚骨鍋 93 kcal•酸白菜鍋 95 kcal•味噌鍋 75 kcal•白開水鍋 0 kcal 這樣吃 減少負擔 營養師高常春月刊 ・ 1 天前 ・ 1
男神立威廉罹甲狀腺癌 醫師點名「這類人」風險飆高
（記者秦裕中／台北報導）曾以《天國的嫁衣》、《綠光森林》走紅的49歲男星立威廉，近日被確認罹患甲狀腺癌，引發外 […]引新聞 ・ 55 分鐘前 ・ 發起對話
12/7「大雪」13項禁忌習俗一次看！「2招」可旺財 命理師示警2地方別去
本週日（7日）上午5時5分將迎來24節氣之一的「大雪」，民俗上有不少禁忌。對此，民俗專家楊登嵙分享「大雪」7大習俗與6大禁忌，並傳授2絕招可旺財旺運。（記者：簡浩正）三立新聞網 setn.com ・ 3 天前 ・ 1
不是肌肉！醫揭「1處緊實」超健康：能防猝死、糖尿病
下巴是身體的重要訊號。醫師王思恒表示，醫學研究指出，頸圍是比 BMI 更準確的「內臟脂肪」指標。頸圍每增加3公分，男性的好膽固醇（HDL）就會顯著下降，血糖異常的風險更是倍增。所幸，運動會先瘦脖子，當人的雙下巴消失、頸圍變小，代表成功遠離了糖尿病與睡眠呼吸中止症的威脅。三立新聞網 setn.com ・ 48 分鐘前 ・ 發起對話
黑蒜頭雞湯5大好處！降膽固醇、增強免疫 營養學家每周都喝
每周一碗黑蒜頭雞湯，不僅風味濃郁還能提供豐富營養，台大營養學專家洪泰雄指出，這道湯品他每周都喝，黑蒜頭經過低溫發酵後，其大蒜素轉化為更溫和且高效的抗氧化成分，有助於降低膽固醇、保護心血管並增強免疫力。健康2.0 ・ 3 小時前 ・ 發起對話
睡夢中就走了！高風險族群注意了 醫點名4症狀
（記者周德瑄／綜合報導）入冬後天氣驟冷，近期接連傳出有人白天看似正常、夜裡卻在睡夢中猝逝，引發關注。胸腔重症醫 […]引新聞 ・ 1 天前 ・ 1
狂甩60公斤秘訣公開！減重醫：關鍵不在挨餓
[NOWnews今日新聞]減重總是卡關或反覆復胖，問題可能不在於意志力，而是大腦的快樂機制出了問題！高雄初日診所院長李唐越引述研究指出，長期錯誤飲食會讓大腦逐漸失去「快樂吃」的能力，反而陷入難以擺脫的...今日新聞NOWNEWS ・ 23 小時前 ・ 發起對話
他喉嚨痛就醫！一檢查嚇傻「確診4癌症」 醫：3習慣是頭號殺手
癌症是台灣的頭號死因。耳鼻喉科醫師陳亮宇分享一則案例，一名阿伯因為喉嚨痛就醫，沒想到竟確診舌癌、甲狀腺癌、腎臟癌、大腸癌四種癌症。對此，陳亮宇提醒，如果喉嚨、頸部感覺不舒服，一定不要忽視，盡早治療才是關鍵。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 48
甲狀腺癌初期不痛、不癢！醫師提醒：脖子出現這些變化別輕忽
藝人立威廉近日公開罹患甲狀腺癌的消息，引發不少民眾關注。醫師指出，甲狀腺癌最常被忽略的原因，就在於早期幾乎不會疼痛，也不一定影響生活，許多人因此延誤檢查。鏡報 ・ 1 小時前 ・ 發起對話