冬天一到就胸悶、咳不停？醫師警告：這些症狀恐是肺阻塞或氣喘前兆

走路就喘、常咳嗽別忽視！有可能是肺阻塞引起的。（ChatGBT生成示意圖）

隨著氣溫轉涼、偏冷，不少民眾開始出現胸悶、咳嗽或走路容易喘的情況。亞東醫院胸腔內科主任鄭世隆醫師提醒，這些看似小毛病的症狀，其實可能是肺阻塞或氣喘的警訊。肺阻塞已列入全球10大死因前3名，但常被忽視，及早檢測對維護呼吸健康相當重要。

鄭醫師指出，肺阻塞患者多因長期吸菸、油煙或粉塵暴露，逐漸出現呼吸困難，常等到走路喘、爬樓梯氣促時才就醫。他分享案例，一名65歲男性長期咳痰，以為只是老毛病，直到肺功能檢查發現已進入中度肺阻塞。經早期治療與肺功能復健後，生活品質明顯改善。

廣告 廣告

疫情後，亞東醫院門診肺阻塞確診比例從20%上升到約35%，鄭醫師呼籲40歲以上、有吸菸或二手菸暴露者應及早篩檢。

除了肺阻塞，冬季也是氣喘急性發作高峰期。內科部副主任王秉槐醫師表示，天冷、空汙或病毒感染都可能引發氣管收縮，導致胸悶、咳嗽、呼吸急促。他分享一名42歲女性患者，季節交替時偶爾咳嗽，去年冬天因寒流與感冒引發嚴重氣喘，幸好經規律用藥與生活調整後，冬天活動耐受度大幅提升。

鄭世隆醫師提醒，咳、痰、喘不是老化必然現象，也不是小問題，早一步篩檢才能早一步防止病情惡化。



回到原文

更多鏡報報導

冬天濕疹抓不停！居然是洗澡洗太乾淨 醫師教你正確清潔保護皮膚

不是每天多走路就好！醫學證明這樣走，健康效果強5倍

下背痛到不敢彎腰、不想動？醫師教你3招超有感止痛放鬆