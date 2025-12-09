冬天一到腰痠背痛更明顯？不只是天氣作怪！醫教簡易運動在家也能護脊椎

【健康醫療網／記者黃嫊雰報導】近期明顯降溫，才終於感受到冬天的到來，但腰痠背痛也在這時開始上身，也讓不少人認為一定是天氣變冷惹禍。「冬天偷懶不動，脊椎會先抗議！」復健科王竣平醫師說明，造成痠痛的不只是氣候本身，天冷活動量下降也是罪魁禍首。運動不足使得核心肌群弱化、脊椎失去保護，對此王醫師也教大家在家就能做的核心肌群訓練和室內運動，每天多花5到10分鐘就能守護脊椎健康。

冬天痠痛別再只怪天氣！加強保暖也更願意起身動動

「低溫會讓肌肉僵硬，就像橡皮筋在冷掉時更容易拉斷。」王竣平醫師解釋，加上天氣寒冷時，人容易縮著身體不動，血液循環變差，痠痛感也因此更加明顯。這時做好適度保暖，能幫助減少肌肉僵硬，也能提升活動意願，讓人更願意起身走動，進而增加活動量。

王竣平醫師進一步說明，核心肌群就像脊椎的「天然護腰帶」，能分擔壓力、減少不適。他也推薦民眾可用橋式、棒式、鳥狗式等簡單訓練幫助加強核心，不需要器材，也不占空間，在家就能做；建議每天可花5至10分鐘鍛鍊，一點點累積起來便是最好的脊椎保養。

久坐傷脊椎！每小時起身走動 冬天也能做這些室內運動

除了核心訓練，規律的小活動也能帶來幫助。王竣平醫師提醒，久坐30至60分鐘，脊椎承受的壓力就會大幅上升。長時間姿勢固定，會讓肌肉長期緊繃、血液循環變差，久了可能演變成痠痛、發炎，甚至導致椎間盤或脊椎加速退化，這時應起身走走、伸展兩三分鐘，讓肌肉和循環恢復正常。

若覺得冬天不方便外出，也能透過室內運動如伸展、瑜伽或彈力帶運動，促進血液循環、放鬆緊繃肌群，降低痠麻感。王醫師呼籲，冬天不要再默默忍受痠痛不適，只要養成上述小小習慣、調整生活型態，就能維持脊椎的健康與力量。

