冬天「喝1飲品」醫大推！助暖身、促進代謝 還能穩定血糖

記者鄭玉如／台北報導

天氣逐漸轉冷，容易出現手腳冰冷的情形，除了添衣保暖外，也可適量飲用薑茶。營養醫學專家劉博仁提到，最新研究發現，薑不只有助於抗發炎、抗氧化，還能擴張末梢微血管、增加循環，達到暖身的作用，而冬天泡薑茶優先選老薑，若怕辣可用嫩薑，但保暖效果較溫和。

劉博仁在臉書粉專提到，薑確實有助於暖身、護血管。2025年一篇收錄29個隨機對照試驗（RCT）的大型統合分析指出，攝取薑能明顯降低CRP、IL-6、TNF-α等慢性發炎指標，抗氧化能力上升，若患有代謝問題或慢性疾病的人，改善更明顯。

2024年一篇針對第二型糖尿病（T2DM）病人的系統回顧與統合分析發現，補充薑能降低空腹血糖與糖化血色素（HbA1c），減少胰島素阻抗。研究顯示，薑是糖尿病患者可安全使用的輔助營養介入，但不能取代藥物，冬天喝薑茶，不只暖身，也有助於代謝健康。

劉博仁指出，薑具有「擴張末梢微血管、增加循環」的特性，若想泡薑茶，優先選擇老薑（成熟薑），纖維較粗、辣味強，活性成分含量較高，也可用於煮麻油雞。如果怕辣，可用嫩薑，纖維細、味道較清甜，不過保暖效果比較溫和，適合涼拌、醃漬、做料理。

劉博仁提醒，泡薑茶時可添加黑糖，增添風味，還能攝取微量礦物質，如鐵、鉀、鈣，不過黑糖仍是糖，若是糖尿病或減脂族群，建議一杯加1小匙即可，或以無糖薑茶為主，後味加一點蜂蜜也可以，如果有在吃抗凝血或降血糖藥，建議先詢問醫師，其他人一天1至2杯，是舒服又安全的暖身方式。

