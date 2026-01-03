冬天「愛吃辣」脂肪反高出1.17倍！醫曝「真正原因」驚呆 3吃法避地雷
記者簡浩正／台北報導
近日天氣明顯低溫，麻辣火鍋成了許多人的聚餐首選，甚至有不少民眾希望能透過吃辣產熱來加速代謝。但要小心可能越吃越胖。一項國外研究發現，每日攝取高劑量辣椒素的人，其身體脂肪指數（BAI）竟高出偶爾吃辣者約 1.17倍。
內科醫師陳威龍表示，辣椒中的辣椒素（capsaicin）確實具有產熱效應，能短暫提升代謝，但「此辣非比辣」，錯誤的加辣飲食，反而容易讓人越吃越涮嘴。一項以超級嗜辣的墨西哥提華納（Tijuana）地區為研究對象的研究發現，每日攝取高劑量辣椒素的人，其身體脂肪指數（BAI）竟高出偶爾吃辣者約 1.17 倍。
他指出，這項刊登於《Healthcare》期刊的研究，於全球高嗜辣地區之一、同時成人過重與肥胖比例超過70%的墨西哥進行。研究納入221名成年人，每日平均辣椒素攝取量高達152.44毫克，明顯高於其他地區與國際研究水準，例如韓國研究最高約78.67毫克。研究團隊在排除糖尿病、心血管疾病、甲狀腺疾病與消化道潰瘍等病史，以及吸菸或過量飲酒者後，分析辣椒素攝取量與肥胖及脂肪肝指標之間的關聯。
結果顯示，日常辣椒素攝取量越高，身體質量指數（BMI）、臀圍、身體脂肪指數（BAI）與脂肪肝指數（FLI）反而越高。以每日攝取高劑量辣椒素者（400–900 毫克）為例，其BAI為 26.9、BMI為 30.5，高於偶爾吃辣者的22.9與27.4。核心問題的就在於長期搭配的飲食型態。研究團隊分析，當地常見的辣椒醬或辣味料理，多半伴隨大量油脂；為了緩解辛辣刺激，也容易搭配高碳水食物或含糖飲料，加上辣味本身可能刺激食慾，使嗜辣從單純調味，逐漸轉變為促進進食的誘因，核心問題就在於長期搭配的飲食型態。
陳威龍補充，這類研究並非否定辣椒的作用。今年（2025）刊登於《Food Quality and Preference》期刊的研究，以紅椒粉（paprika）作為辣味來源，發現辣椒在口腔產生的灼熱感，其實還具有降低進食速度的作用，單餐進食量平均可減少約 11% 至 25%。因此，吃辣是否影響減重效果，與搭配食物的選擇與吃法密切相關
想讓辣椒成為助力而非阻力，陳威龍提出3大原則：
1、遠離地雷：避開高油湯底、濃稠辣醬與高度加工的辣味食品
2、回歸原型：選擇新鮮辣椒或天然辣椒粉，單純取其風味與味蕾刺激
3、溫和替代：對於腸胃敏感或不吃辣者，可改以同屬番椒的青椒、黃椒、紅椒等甜椒入菜。
