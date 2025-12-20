冬天「眼乾」好困擾！ 生活中5種小因素恐加劇 3

CNEWS匯流新聞網記者陳鈞凱／台北報導

冬天到了，眼睛總覺得乾澀？冬天眼乾，是不少人的困擾之一，中醫師提醒，一些生活因子可能加重眼乾，包括：冬令溫補（麻油雞、雞酒、桂圓茶）、重鹹、醬料（辣油、沙茶）、加工食物（火鍋料、素料）與本身體質（三高代謝性疾病、高壓力免疫力低）因素，季節加上生活及體質，全部加總起來都可能出現上火症狀，不只是眼乾，甚至是口乾舌燥、便秘、長痘痘、失眠、牙齦腫痛等。

中醫師吳宛容表示，因為降溫之後氣候乾燥，或是開暖氣導致室內溼度下降，加速淚液蒸發，眼球表面無法保溼。

廣告 廣告

且眼睛乾已經不再是老年人的專利，中醫門診觀察，現代人長時間看3C、長途開車或唸書，過於認真忘記眨眼，造成眼睛乾澀感，伴隨眼酸，甚至是刺痛、灼熱、眼發紅、反射性流眼淚，眼屎濃稠、眼睛疲勞、視力模糊，造成生活不小的困擾。

不過，吳宛容強調，眼睛乾澀並不一定是乾眼症，也可能只是季節變化或過敏的症狀，但如果休息後眼睛乾澀症狀沒有緩解，應諮詢專業眼科醫師，建議同時至中醫院所依照體質治療。

吳宛容指出，中醫看眼乾，主要分為：陰血虛型、肝火上炎型、脾氣虛型等類型。可以透過按摩眼睛穴位改善，先將手指搓熱，依序從內眼角，往上往外至眉毛上方，至眉毛外側，眼眶下方至內眼角。按摩眼周100下，促進眼周循環。包括攢竹、魚腰、魚尾、童子髎、陽白、太陽穴、承泣、四白、睛明，頭部的風池，以及手腳的合谷、太衝等，都是可以按摩的穴位。

眼睛保健方面，吳宛容建議，應戒菸酒及刺激性食物，避免在昏暗環境下看書或使用3C產品，而戴隱形眼鏡易加劇眼乾，建議配戴不超過8小時，不戴隱形眼鏡睡覺，另外，避免長時間待在暖氣房，房間放一盆水保溼，多眨眼，每用眼30分鐘就休息5至10分鐘，多攝取富含維生素A、DHA、Omega-3 脂肪酸等。

照片來源：示意照／翻攝自Pexels

《更多CNEWS匯流新聞網報導》

久坐族好消息！不一定要運動流汗 研究曝「一改變」助精神情緒

長照3.0明年試辦新制 衛福部拋「中繼站」銜接出院復健復能

【文章轉載請註明出處】