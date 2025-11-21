冬天「紅斑性狼瘡」易惡化！冬令進補恐刺激體內熱象惡化

紅斑性狼瘡常見於年輕女性，尤其冬天更容易出現手腳冰冷、臉頰泛紅的情形，若一再誤認為只是天氣冷或氣血循環不佳，可能忽略背後病程變化。

若在此時冬令進補，食用如麻油雞、薑母鴨、當歸鴨等溫燥食物，反而可能刺激體內熱象。（圖／中天新聞）

翰鳴堂中醫診所院長賴睿昕中醫師提醒，冬季是紅斑性狼瘡容易波動的季節，因氣溫驟降會使表皮微血管收縮，造成末梢循環不良，不僅手腳容易腫脹、冰冷，甚至出現類似凍瘡的紅斑。若在此時冬令進補，食用如麻油雞、薑母鴨、當歸鴨等溫燥食物，反而可能刺激體內熱象，讓原本穩定的情況再度惡化。

手腳冰冷不一定只是天氣冷 需留意自體免疫徵兆

賴睿昕中醫師分享，臨床上曾有位三十多歲女性，冬季感到四肢冰冷、疲憊感明顯，觀察到她指尖發紫、關節僵硬，原以為只是循環問題，後檢查才確診為紅斑性狼瘡。因此賴睿昕中醫師提醒，若手腳冰冷伴隨關節疼痛、口腔潰瘍、不明原因發燒或臉部紅斑等，就要提高警覺，不一定只是末梢循環不佳。

中醫觀點：體質差異會影響季節表現

中醫典籍中，紅斑性狼瘡症候類似「陰陽毒」、「溫毒發斑」與「蝴蝶丹」。急性期常屬火熱偏盛，慢性期則以肝腎陰虛為主；冬季寒氣入體，熱毒易變寒而造成氣血運行卡滯。血滯氣阻者可考慮血府逐瘀類方以理氣化瘀；脾腎陽虛型可用腎氣丸補益腎氣。不過補益類藥物多偏溫燥，仍應由醫師依體質調整，避免自行大量進補。

除了中藥調理之外，精油芳療也能成為輔助方式。（示意圖／Pexels）

芳香精油做為輔助照護 有助循環與情緒放鬆

除了中藥調理之外，精油芳療也能成為輔助方式。賴睿昕中醫師指出，冬季照護重點在於促進循環、穩定免疫與舒緩壓力。建議可使用以下幾種精油：

薰衣草： 協助情緒安穩

甜馬鬱蘭： 幫助末梢循環

乳香：有助乾燥肌膚舒緩

建議各 1 滴搭配 10ml 荷荷芭油或甜杏仁油，於傍晚 5–7 點腎經循行時間，按摩至腰部第二腰椎下、脊椎旁開兩指寬處的腎俞穴位置。

留意冬季生活細節 也能減少刺激

紅斑性狼瘡患者外出時也要避免冷風直接吹皮膚，穿著以「洋蔥式」分層穿法最好；洗澡水溫不宜太高；飲食減少刺激或光敏食物，如麻辣鍋、當歸鴨、芹菜、香菜、九層塔等。

飲食減少刺激或光敏食物，如麻辣鍋、當歸鴨、芹菜、香菜、九層塔等。（示意圖／photoAC）

若非急性期、寒象明顯，可食用玉竹生地雞湯（玉竹4錢、生地3錢、雞腿一隻，以水800c.c.、小火煮20分鐘）能滋陰養護且較不燥熱。

身心雙向調整下 持續照護才能維持免疫穩定

紅斑性狼瘡不是絕症，但需要長期、細緻照護。賴睿昕中醫師提醒，中藥調理與精油護理都不是替代治療，而是冬季支持身心狀態的輔助方式，在穩定身心的前提下，才能讓免疫運作更平衡，平安度過冬季。（健康醫療網）

